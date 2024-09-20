https://ria.ru/20240920/zakharova-1973799045.html

Москва выступает за диалог с Ереваном, заявила Захарова

Москва выступает за диалог с Ереваном, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2024

Москва выступает за диалог с Ереваном, заявила Захарова

Москва выступает за диалог с Ереваном как в двустороннем формате, так и в многостороннем, в том числе на площадке ОДКБ, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:23

2024-09-20T12:23

2024-09-20T12:23

в мире

армения

дмитрий песков

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никол пашинян

россия

ереван

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Москва выступает за диалог с Ереваном как в двустороннем формате, так и в многостороннем, в том числе на площадке ОДКБ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Мы неизменно выступаем за полномасштабный двусторонний диалог, за сотрудничество, возвращение от манипулятивной риторики к реальному полноценному взаимодействию, в том числе в работе ОДКБ", - сказала она в ходе брифинга. Она отметила, что определёнными политическими силами в Армении распространяется "какая-то намеренная дезинформация" о том, что якобы ОДКБ не защитил Армению. "Мне кажется мы неоднократно подробно рассказывали и об усилиях России, и об усилиях ОДКБ и делились нашими оценками принятых армянскими властями решений, и мы считаем, что периодически звучащие из Еревана претензии абсурдны, потому что не соответствуют фактам. Как бы то ни было, руководство Армении стало ограничивать политический диалог и межведомственное сотрудничество с Россией", - добавила она. "На контрасте (Ереван - ред.) начал ускоренными темпами сближаться с Западом. Какая-то манипулятивность в этом есть. Экономика показывает одно - заинтересованность людей, компаний, бизнеса к сближению, укреплению связей, а почему-то политическая надстройка делает противоположное. Это же может не очень хорошо закончиться. Мы убеждены, что это не отвечает интересам армянского народа", - заключила она. Премьер-министр Армении Никола Пашинян в среду попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Он также заявил о близости к "точке невозврата" в отношениях с организацией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля с позицией Пашиняна. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении, подчеркнул он. ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, и Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, добавил Песков.

https://ria.ru/20240919/zakharova-1973717627.html

https://ria.ru/20240831/pashinyan-1969687946.html

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в мире, армения, дмитрий песков, одкб, мария захарова, никол пашинян, россия, ереван