https://ria.ru/20240920/zaharova-1973821278.html

Доклад об экономике ЕС не вызывает злорадства, заявила Захарова

Доклад об экономике ЕС не вызывает злорадства, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2024

Доклад об экономике ЕС не вызывает злорадства, заявила Захарова

Доклад бывшего главы европейского Центробанка и бывшего премьера Италии Марио Драги не вызывает никакого злорадства, хотя в целом его прогнозы неутешительны,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:57

2024-09-20T13:57

2024-09-20T13:57

экономика

россия

европа

италия

марио драги

мария захарова

евросоюз

европейский центральный банк

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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Доклад бывшего главы европейского Центробанка и бывшего премьера Италии Марио Драги не вызывает никакого злорадства, хотя в целом его прогнозы неутешительны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил для Еврокомиссии доклад, где констатировал, что экономический рост в ЕС все существеннее замедляется в последние годы, усиливается разрыв с ведущими экономиками, включая США, что можно объяснить геополитическими потрясениями и кризисами, но также конкуренцией с растущим Китаем, смещением интересов Вашингтона, потерей энергоресурсов из России и "проигрышем" в цифровой революции. "Я уже сказала немало о несамостоятельности ЕС, которая ведет к их же собственным потерям по различным направлениям... Он (доклад) говорит о стагнации еэсовской экономики. И они дают прогноз на будущее. Прогноз неутешителен. Никакого сарказма, никакого злорадства, никакого желания сказать "так им и надо" нет. По одной простой причине - мы же строили общую Европу, мы же были заинтересованы в общей Европе. И то, что Европа сама себе стреляет каждый день то в ноги, то в голову, не являлось ни целью России, не являлось выгодным для России", - заявила Захарова, комментируя доклад.

https://ria.ru/20240910/evropa-1971691711.html

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европа

италия

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экономика, россия, европа, италия, марио драги, мария захарова, евросоюз, европейский центральный банк, еврокомиссия