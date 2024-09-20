Доклад об экономике ЕС не вызывает злорадства, заявила Захарова
Захарова: доклад Драги не вызывает злорадства, хотя прогнозы неутешительные
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Доклад бывшего главы европейского Центробанка и бывшего премьера Италии Марио Драги не вызывает никакого злорадства, хотя в целом его прогнозы неутешительны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил для Еврокомиссии доклад, где констатировал, что экономический рост в ЕС все существеннее замедляется в последние годы, усиливается разрыв с ведущими экономиками, включая США, что можно объяснить геополитическими потрясениями и кризисами, но также конкуренцией с растущим Китаем, смещением интересов Вашингтона, потерей энергоресурсов из России и "проигрышем" в цифровой революции.
"Я уже сказала немало о несамостоятельности ЕС, которая ведет к их же собственным потерям по различным направлениям... Он (доклад) говорит о стагнации еэсовской экономики. И они дают прогноз на будущее. Прогноз неутешителен. Никакого сарказма, никакого злорадства, никакого желания сказать "так им и надо" нет. По одной простой причине - мы же строили общую Европу, мы же были заинтересованы в общей Европе. И то, что Европа сама себе стреляет каждый день то в ноги, то в голову, не являлось ни целью России, не являлось выгодным для России", - заявила Захарова, комментируя доклад.
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