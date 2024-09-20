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Доклад об экономике ЕС не вызывает злорадства, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2024
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13:57 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/zaharova-1973821278.html
Доклад об экономике ЕС не вызывает злорадства, заявила Захарова
Доклад об экономике ЕС не вызывает злорадства, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2024
Доклад об экономике ЕС не вызывает злорадства, заявила Захарова
Доклад бывшего главы европейского Центробанка и бывшего премьера Италии Марио Драги не вызывает никакого злорадства, хотя в целом его прогнозы неутешительны,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:57
2024-09-20T13:57
экономика
россия
европа
италия
марио драги
мария захарова
евросоюз
европейский центральный банк
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Доклад бывшего главы европейского Центробанка и бывшего премьера Италии Марио Драги не вызывает никакого злорадства, хотя в целом его прогнозы неутешительны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил для Еврокомиссии доклад, где констатировал, что экономический рост в ЕС все существеннее замедляется в последние годы, усиливается разрыв с ведущими экономиками, включая США, что можно объяснить геополитическими потрясениями и кризисами, но также конкуренцией с растущим Китаем, смещением интересов Вашингтона, потерей энергоресурсов из России и "проигрышем" в цифровой революции. "Я уже сказала немало о несамостоятельности ЕС, которая ведет к их же собственным потерям по различным направлениям... Он (доклад) говорит о стагнации еэсовской экономики. И они дают прогноз на будущее. Прогноз неутешителен. Никакого сарказма, никакого злорадства, никакого желания сказать "так им и надо" нет. По одной простой причине - мы же строили общую Европу, мы же были заинтересованы в общей Европе. И то, что Европа сама себе стреляет каждый день то в ноги, то в голову, не являлось ни целью России, не являлось выгодным для России", - заявила Захарова, комментируя доклад.
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экономика, россия, европа, италия, марио драги, мария захарова, евросоюз, европейский центральный банк, еврокомиссия
Экономика, Россия, Европа, Италия, Марио Драги, Мария Захарова, Евросоюз, Европейский центральный банк, Еврокомиссия
Доклад об экономике ЕС не вызывает злорадства, заявила Захарова

Захарова: доклад Драги не вызывает злорадства, хотя прогнозы неутешительные

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. Архивное фото
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С-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Доклад бывшего главы европейского Центробанка и бывшего премьера Италии Марио Драги не вызывает никакого злорадства, хотя в целом его прогнозы неутешительны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил для Еврокомиссии доклад, где констатировал, что экономический рост в ЕС все существеннее замедляется в последние годы, усиливается разрыв с ведущими экономиками, включая США, что можно объяснить геополитическими потрясениями и кризисами, но также конкуренцией с растущим Китаем, смещением интересов Вашингтона, потерей энергоресурсов из России и "проигрышем" в цифровой революции.
"Я уже сказала немало о несамостоятельности ЕС, которая ведет к их же собственным потерям по различным направлениям... Он (доклад) говорит о стагнации еэсовской экономики. И они дают прогноз на будущее. Прогноз неутешителен. Никакого сарказма, никакого злорадства, никакого желания сказать "так им и надо" нет. По одной простой причине - мы же строили общую Европу, мы же были заинтересованы в общей Европе. И то, что Европа сама себе стреляет каждый день то в ноги, то в голову, не являлось ни целью России, не являлось выгодным для России", - заявила Захарова, комментируя доклад.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Для Европы нашли рецепт спасения
10 сентября, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЕвропаИталияМарио ДрагиМария ЗахароваЕвросоюзЕвропейский центральный банкЕврокомиссия
 
 
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