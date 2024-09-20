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В МИД России назвали диверсию в Ливане новым видом теракта - РИА Новости, 20.09.2024
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09:58 20.09.2024 (обновлено: 10:55 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/zaharova-1973767314.html
В МИД России назвали диверсию в Ливане новым видом теракта
В МИД России назвали диверсию в Ливане новым видом теракта - РИА Новости, 20.09.2024
В МИД России назвали диверсию в Ливане новым видом теракта
Массированная детонация пейджеров в Ливане — это совершенно новый вид террористического акта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:58
2024-09-20T10:55
ливан
россия
мария захарова
детонация сотен пейджеров в ливане
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Массированная детонация пейджеров в Ливане — это совершенно новый вид террористического акта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге "на полях" Евразийского женского форума. "Это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях", — сказала она.Дипломат добавила, что жертвами этих атак стали десятки людей, в том числе дети, а тысячи человек пострадали. Эти теракты стали беспрецедентными в истории мирового сообщества, отметила она.Россия глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане, подчеркнула Захарова.В течение двух дней, 17 и 18 сентября, в разных районах Ливана массово взрывались средства связи, прежде всего пейджеры и рации. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия". По официальным данным, погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив пока не подтверждал и не отрицал свою причастность. Как утверждает газета New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки, информированных об операции, Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем импортировали в Ливан. По сведениям источника телеканала ABC News в ЦРУ, операция планировалась по меньшей мере 15 лет.
https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html
https://ria.ru/20240919/livan-1973535283.html
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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ливан, россия, мария захарова, детонация сотен пейджеров в ливане
Ливан, Россия, Мария Захарова, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В МИД России назвали диверсию в Ливане новым видом теракта

Захарова назвала детонацию пейджеров в Ливане новым видом теракта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Массированная детонация пейджеров в Ливане — это совершенно новый вид террористического акта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге "на полях" Евразийского женского форума.
«
"Это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Запад руками Израиля поставил миру ультиматум
08:00
Дипломат добавила, что жертвами этих атак стали десятки людей, в том числе дети, а тысячи человек пострадали. Эти теракты стали беспрецедентными в истории мирового сообщества, отметила она.
Россия глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане, подчеркнула Захарова.
Скриншот объявления о продаже ICOM V82 в Сети - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Взорвавшиеся в Ливане рации нашлись в продаже в России
Вчера, 00:37
В течение двух дней, 17 и 18 сентября, в разных районах Ливана массово взрывались средства связи, прежде всего пейджеры и рации. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия". По официальным данным, погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения.
"Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив пока не подтверждал и не отрицал свою причастность.
Как утверждает газета New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки, информированных об операции, Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем импортировали в Ливан. По сведениям источника телеканала ABC News в ЦРУ, операция планировалась по меньшей мере 15 лет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Израиль, на свою беду, открыл новую страницу в истории террора
Вчера, 08:00
 
ЛиванРоссияМария ЗахароваДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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