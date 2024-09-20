https://ria.ru/20240920/zaharova-1973767314.html

В МИД России назвали диверсию в Ливане новым видом теракта

В МИД России назвали диверсию в Ливане новым видом теракта - РИА Новости, 20.09.2024

В МИД России назвали диверсию в Ливане новым видом теракта

Массированная детонация пейджеров в Ливане — это совершенно новый вид террористического акта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:58

2024-09-20T09:58

2024-09-20T10:55

ливан

россия

мария захарова

детонация сотен пейджеров в ливане

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен — РИА Новости. Массированная детонация пейджеров в Ливане — это совершенно новый вид террористического акта, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге "на полях" Евразийского женского форума. "Это совершенно новый вид террористического акта, который сочетает в себе и такой масштаб, и такое применение новых технологий вроде бы гражданской направленности, но используемых в террористических целях", — сказала она.Дипломат добавила, что жертвами этих атак стали десятки людей, в том числе дети, а тысячи человек пострадали. Эти теракты стали беспрецедентными в истории мирового сообщества, отметила она.Россия глубоко обеспокоена опасным развитием событий в Ливане, подчеркнула Захарова.В течение двух дней, 17 и 18 сентября, в разных районах Ливана массово взрывались средства связи, прежде всего пейджеры и рации. Как отмечалось, детонация устройств произошла из-за "высокотехнологичного воздействия". По официальным данным, погибли 37 человек, более трех тысяч получили ранения. "Хезболла" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Тель-Авив пока не подтверждал и не отрицал свою причастность. Как утверждает газета New York Times со ссылкой на трех сотрудников разведки, информированных об операции, Израиль создал подставную компанию для производства пейджеров со взрывчаткой, которые затем импортировали в Ливан. По сведениям источника телеканала ABC News в ЦРУ, операция планировалась по меньшей мере 15 лет.

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

https://ria.ru/20240919/livan-1973535283.html

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

ливан

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ливан, россия, мария захарова, детонация сотен пейджеров в ливане