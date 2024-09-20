https://ria.ru/20240920/zaderzhanie-1973742638.html
В Северной Осетии задержали двоих сотрудников министерства образования
В Северной Осетии задержали двоих сотрудников министерства образования - РИА Новости, 20.09.2024
В Северной Осетии задержали двоих сотрудников министерства образования
ФСБ задержало двоих сотрудников центра сопровождения деятельности министерства образования Северной Осетии, сообщает министр образования республики Элла... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T02:27
2024-09-20T02:27
2024-09-20T02:27
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 20 сен - РИА Новости. ФСБ задержало двоих сотрудников центра сопровождения деятельности министерства образования Северной Осетии, сообщает министр образования республики Элла Алибекова. Причины задержания не приводятся. "Управление ФСБ по Северной Осетии проводит обычные проверочные мероприятия, запрошен ряд документов. Вся необходимая документация предоставлена. После проверочных мероприятий на 48 часов задержаны двое сотрудников центра сопровождения деятельности до выяснения всех обстоятельств дела", - написала Алибекова в своем Telegram-канале.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Северной Осетии задержали двоих сотрудников министерства образования
ФСБ задержало двоих сотрудников министерства образования Северной Осетии