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На Западе неожиданно высказались о немецких танках в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:31 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/y-1973877336.html
На Западе неожиданно высказались о немецких танках в Курской области
На Западе неожиданно высказались о немецких танках в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024
На Западе неожиданно высказались о немецких танках в Курской области
Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в Х прокомментировал уничтожение боевого танка Leopard 2 в Курской области. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:31
2024-09-20T17:31
специальная военная операция на украине
технологии
курская область
курск
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в Х прокомментировал уничтожение боевого танка Leopard 2 в Курской области."Немецкие танки горят в Курске (Курская область. — Прим. Ред.). Снова", — написал он.Боуз задался вопросом, неужели кто-то надеялся, что в этот раз будет иначе, проведя тем самым параллели с Курской битвой во время Великой Отечественной войны.В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении в курском приграничье за последние сутки танка Leopard. Кроме того, были уничтожены более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90. Общие потери противника на 19 сентября составили почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.
https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html
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технологии, курская область, курск, россия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Курская область, Курск, Россия
На Западе неожиданно высказались о немецких танках в Курской области

Журналист Боуз обратил внимание на уничтожение танка Leopard 2 в Курской области

© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригадаУничтоженный танк Leopard
Уничтоженный танк Leopard - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© 114-й отдельная гвардейская мотострелковая бригада
Уничтоженный танк Leopard. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в Х прокомментировал уничтожение боевого танка Leopard 2 в Курской области.
"Немецкие танки горят в Курске (Курская область. — Прим. Ред.). Снова", — написал он.
Боуз задался вопросом, неужели кто-то надеялся, что в этот раз будет иначе, проведя тем самым параллели с Курской битвой во время Великой Отечественной войны.
В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении в курском приграничье за последние сутки танка Leopard. Кроме того, были уничтожены более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90. Общие потери противника на 19 сентября составили почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииКурская областьКурскРоссия
 
 
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