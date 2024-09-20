https://ria.ru/20240920/y-1973877336.html

На Западе неожиданно высказались о немецких танках в Курской области

На Западе неожиданно высказались о немецких танках в Курской области - РИА Новости, 20.09.2024

На Западе неожиданно высказались о немецких танках в Курской области

Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в Х прокомментировал уничтожение боевого танка Leopard 2 в Курской области. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:31

2024-09-20T17:31

2024-09-20T17:31

специальная военная операция на украине

технологии

курская область

курск

россия

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в своем аккаунте в Х прокомментировал уничтожение боевого танка Leopard 2 в Курской области."Немецкие танки горят в Курске (Курская область. — Прим. Ред.). Снова", — написал он.Боуз задался вопросом, неужели кто-то надеялся, что в этот раз будет иначе, проведя тем самым параллели с Курской битвой во время Великой Отечественной войны.В четверг Министерство обороны России сообщило об уничтожении в курском приграничье за последние сутки танка Leopard. Кроме того, были уничтожены более 400 украинских военнослужащих и еще 22 единицы техники, в том числе две шведские БМП CV-90. Общие потери противника на 19 сентября составили почти 15 тысяч солдат, 122 танка и множество единиц другой техники.

https://ria.ru/20240919/ukraina-1973689389.html

курская область

курск

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технологии, курская область, курск, россия