https://ria.ru/20240920/wb-1973738295.html
Источник: среди арестованных по делу о перестрелке в WB нет охранников
Источник: среди арестованных по делу о перестрелке в WB нет охранников - РИА Новости, 20.09.2024
Источник: среди арестованных по делу о перестрелке в WB нет охранников
Шесть человек, арестованных судом в Москве по делу о перестрелке в Wildberries, являются участниками конфликта, охранников среди них нет, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:35
2024-09-20T00:35
2024-09-20T00:35
москва
россия
владислав бакальчук
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
татьяна бакальчук
стрельба у офиса wildberries в москве
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Шесть человек, арестованных судом в Москве по делу о перестрелке в Wildberries, являются участниками конфликта, охранников среди них нет, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. Басманный суд Москвы в четверг вечером арестовал шестерых обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Все шесть арестованных Басманным судом являются участниками незаконного вооруженного нападения на офисы Wildberries в Москве, охранников офисов среди них нет", - сообщил источник. В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли. Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве", опровергла утверждение своего мужа о том, что он приехал переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. В четверг утром Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: об убийстве, покушении на убийство, покушении на сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Он был задержан на 48 часов, сообщали его адвокаты в официальном Telegram-канале бизнесмена.
https://ria.ru/20240919/wildberries-1973687732.html
https://ria.ru/20240919/wildberries-1973687732.html
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москва, россия, владислав бакальчук, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), татьяна бакальчук, стрельба у офиса wildberries в москве , происшествия
Москва, Россия, Владислав Бакальчук, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Татьяна Бакальчук, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Происшествия
Источник: среди арестованных по делу о перестрелке в WB нет охранников
Среди шести арестованных по делу о перестрелке в WB нет охранников офиса