Рейтинг@Mail.ru
В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/vzyatka-1973840409.html
В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов
В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов - РИА Новости, 20.09.2024
В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов
Начальник участка строительной организации пытался дать взятку в 400 тысяч рублей инспектору МВД, чтобы тот не привлек к ответственности 15 нелегалов,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:46
2024-09-20T14:46
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765903464_0:121:3329:1994_1920x0_80_0_0_eaca427e3e6f062add1ef80be4ecab90.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Начальник участка строительной организации пытался дать взятку в 400 тысяч рублей инспектору МВД, чтобы тот не привлек к ответственности 15 нелегалов, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка строительной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 17 сентября начальник участка строительной организации для беспрепятственного продолжения строительных работ попытался передать инспектору МВД взятку в 400 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности 15 нелегалов. Его задержали, с ним проведены следственные действия, предъявлено обвинение.
https://ria.ru/20240429/sud-1943036660.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765903464_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_aa8c4b703fca87bff02a363dae57cf10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов

В Москве инспектору МВД пытались дать 400 тыс руб из-за 15 строителей-нелегалов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРабочие на строительной площадке
Рабочие на строительной площадке - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Рабочие на строительной площадке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Начальник участка строительной организации пытался дать взятку в 400 тысяч рублей инспектору МВД, чтобы тот не привлек к ответственности 15 нелегалов, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка строительной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 17 сентября начальник участка строительной организации для беспрепятственного продолжения строительных работ попытался передать инспектору МВД взятку в 400 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности 15 нелегалов. Его задержали, с ним проведены следственные действия, предъявлено обвинение.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В Москве будут судить бывшего полицейского по делу о взятках от иностранцев
29 апреля, 15:03
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала