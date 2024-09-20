https://ria.ru/20240920/vzyatka-1973840409.html

В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов

В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов - РИА Новости, 20.09.2024

В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов

Начальник участка строительной организации пытался дать взятку в 400 тысяч рублей инспектору МВД, чтобы тот не привлек к ответственности 15 нелегалов,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:46

2024-09-20T14:46

2024-09-20T14:46

происшествия

россия

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москва

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Начальник участка строительной организации пытался дать взятку в 400 тысяч рублей инспектору МВД, чтобы тот не привлек к ответственности 15 нелегалов, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка строительной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 17 сентября начальник участка строительной организации для беспрепятственного продолжения строительных работ попытался передать инспектору МВД взятку в 400 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности 15 нелегалов. Его задержали, с ним проведены следственные действия, предъявлено обвинение.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва