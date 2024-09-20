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В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов
В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов - РИА Новости, 20.09.2024
В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов
Начальник участка строительной организации пытался дать взятку в 400 тысяч рублей инспектору МВД, чтобы тот не привлек к ответственности 15 нелегалов,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:46
2024-09-20T14:46
2024-09-20T14:46
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Начальник участка строительной организации пытался дать взятку в 400 тысяч рублей инспектору МВД, чтобы тот не привлек к ответственности 15 нелегалов, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении начальника участка строительной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а", "б" части 4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 17 сентября начальник участка строительной организации для беспрепятственного продолжения строительных работ попытался передать инспектору МВД взятку в 400 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности 15 нелегалов. Его задержали, с ним проведены следственные действия, предъявлено обвинение.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), москва
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Москва
В Москве инспектору МВД пытались дать взятку из-за строителей-нелегалов
В Москве инспектору МВД пытались дать 400 тыс руб из-за 15 строителей-нелегалов