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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
Звуки взрывов раздались в пятницу в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:46
2024-09-20T20:46
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Звуки взрывов раздались в пятницу в подконтрольном Киеву городе Херсон, сообщает украинское издание "Зеркало недели". "Херсон, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области звучит воздушная тревога с 20.15 мск.
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
"Зеркало недели": в подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы