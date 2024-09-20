https://ria.ru/20240920/vzryvy-1973882558.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове - РИА Новости, 20.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

Взрывы раздались в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "24 Канал". РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:59

2024-09-20T16:59

2024-09-20T16:59

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы раздались в пятницу в Харькове на фоне ранее объявленной воздушной тревоги, информирует украинский телеканал "24 Канал". "Взрывы в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога по состоянию на 16.50 мск звучит в Сумской и Харьковской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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в мире, харьков, харьковская область