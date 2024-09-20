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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Взрыв раздался в пятницу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:30
2024-09-20T22:30
2024-09-20T22:30
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Взрыв раздался в пятницу в Сумах на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога по состоянию на 22.20 мск звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях. "В Сумах был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении телеканала, опубликованном в его Telegram-канале. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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в мире, украина, николаевская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги