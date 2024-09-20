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Кировский губернатор опроверг слухи о "взрыве" на электроподстанции
Кировский губернатор опроверг слухи о "взрыве" на электроподстанции - РИА Новости, 20.09.2024
Кировский губернатор опроверг слухи о "взрыве" на электроподстанции
Губернатор Кировской области Александр Соколов опроверг слухи "взрыве" на электроподстанции в Кирове, заявив, что произошло короткое замыкание из-за упавшего на РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:41
2024-09-20T00:41
2024-09-20T05:46
александр соколов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов опроверг слухи "взрыве" на электроподстанции в Кирове, заявив, что произошло короткое замыкание из-за упавшего на линию электропередачи дерева.Поздно вечером в четверг в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в Кирове в районе улицы Блюхера якобы произошел взрыв в трансформаторной будке. Также сообщается, что многие дома и улицы остались без света."Нахожусь на рабочем месте, поскольку поступает много звонков, беспокойства по поводу отключения света в ряде районов города. Многие видели яркую вспышку, кто-то говорит о каких-то взрывах. Как было на самом деле: на линию высокого напряжения упало большое дерево, была яркая вспышка, возгорание. Это и транслируется в сети. Никаких взрывов на подстанциях не происходило", — заявил Соколов в видеообращении. Он рассказал, что на месте происшествия работают энергетики. "Все службы в деле. Обещают в ближайшее время устранить все неполадки и включить электричество", — сказал губернатор Кировской области. Он также призвал жителей региона "соблюдать спокойствие и не поддаваться недобросовестным сообщениям в интернете".В свою очередь в пресс-службе правительства региона сообщили, что возгорание, возникшее из-за падения дерева на провода и короткого замыкания, потушено. Энергетики переключают потребителей домов в южной части Кирова на другие линии электроснабжения. "Ожидается, что в течение часа электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", — подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240919/minoborony-1973551895.html
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александр соколов, киров, кировская область, происшествия
Александр Соколов, Киров, Кировская область, Происшествия
Кировский губернатор опроверг слухи о "взрыве" на электроподстанции
Губернатор Соколов опроверг слухи о "взрыве" на электроподстанции в Кирове
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. Губернатор Кировской области Александр Соколов опроверг слухи "взрыве" на электроподстанции в Кирове, заявив, что произошло короткое замыкание из-за упавшего на линию электропередачи дерева.
Поздно вечером в четверг в местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в Кирове в районе улицы Блюхера якобы произошел взрыв в трансформаторной будке. Также сообщается, что многие дома и улицы остались без света.
"Нахожусь на рабочем месте, поскольку поступает много звонков, беспокойства по поводу отключения света в ряде районов города. Многие видели яркую вспышку, кто-то говорит о каких-то взрывах. Как было на самом деле: на линию высокого напряжения упало большое дерево, была яркая вспышка, возгорание. Это и транслируется в сети. Никаких взрывов на подстанциях не происходило", — заявил Соколов в видеообращении.
Он рассказал, что на месте происшествия работают энергетики. "Все службы в деле. Обещают в ближайшее время устранить все неполадки и включить электричество", — сказал губернатор Кировской области. Он также призвал жителей региона "соблюдать спокойствие и не поддаваться недобросовестным сообщениям в интернете".
В свою очередь в пресс-службе правительства региона сообщили, что возгорание, возникшее из-за падения дерева на провода и короткого замыкания, потушено. Энергетики переключают потребителей домов в южной части Кирова на другие линии электроснабжения.
"Ожидается, что в течение часа электроснабжение будет восстановлено в полном объеме", — подчеркивается в сообщении.