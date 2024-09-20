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В Татарстане объяснили порядок выплат за сообщения в "Народном инспекторе"

В Татарстане объяснили порядок выплат за сообщения в "Народном инспекторе" - РИА Новости, 20.09.2024

В Татарстане объяснили порядок выплат за сообщения в "Народном инспекторе"

Татарстанцам объяснили, как будут поступать выплаты за сообщения в модернизированном приложении "Народный инспектор", сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:56

2024-09-20T19:56

2024-09-20T19:56

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938427658_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_d6b27496d61c6829ace345cf126ede6d.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Татарстанцам объяснили, как будут поступать выплаты за сообщения в модернизированном приложении "Народный инспектор", сообщает пресс-служба республиканского правительства. Данное приложение позволяет направлять видеосвидетельства о правонарушениях в области дорожного движения при помощи мобильных устройств и использовать данную информацию при производстве по делам об административных правонарушениях. Принцип работы модернизированной версии на пресс-конференции объяснил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Илья Начвин. "Сегодня приложение присутствует во всех популярных маркетах – в RuStore, Google Play, App Store, то есть сегодня уже можно заходить и скачивать, либо можно обновить старое приложение. Для авторизации необходимо ввести логин и пароль от своих “Госуслуг”", - рассказал Начвин. Открывая приложение, пользователь увидит главное окно с красной кнопкой для начала записи. Запись автоматически сохраняется в галерее телефона. Для фиксации места нарушения необходимо включить геоданные на смартфоне. В случае проблем с навигатором, координаты можно ввести вручную. Значок в виде подарка указывает на категории нарушений, за которые полагаются выплаты. Из 21 категорий заявлений таких 7. Помеха движению пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию при запрещающим сигнале светофора, движение по встречной полосе, непристегнутый ремень безопасности, использование телефона во время движения, сброс отходов с ТС. "Чтобы получить выплату, нужно указать номер телефона, к которому привязана банковская карта. В дальнейшем эти данные можно изменить", – рассказал он. К заявлению можно прикрепить комментарий и контактную информацию. Затем заявление отправляется на проверку. Автоинспектор, изучив материалы, принимает решение о наличии нарушения. В случае подтверждения, выносится постановление о привлечении виновника к ответственности. После этого заявитель получает обещанное вознаграждение, пояснил Начвин. В свою очередь, начальник управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Рустем Гарипов поделился, что самая большая сумма вознаграждения предусмотрена для тех, кто зафиксирует, как автомобиль промчался на красный. Такому жителю республики перечислят 1,25 тысячи рублей. Так, 375 рублей можно получить, зафиксировав выезд за стоп-линию и движение по встречной полосе. Гарипов также отметил, что использование приложения как средство заработка недопустимо. Записывать нарушения, находясь за рулем, тоже нельзя – за это может последовать ответный штраф. В пресс-службе напомнили, что государственная информационная система "Народный инспектор" была создана для усиления контроля за дорожной обстановкой в Татарстане в 2014 году. К июню 2020 года татарстанцы подали больше 300 тысяч заявок о нарушениях. Приложение позволяет пользователям регистрировать случаи нарушения ПДД. Отснятые материалы направляются в подразделения ГИБДД для дальнейшего рассмотрения и принятия мер к нарушителям. Информация о нарушениях ПДД фиксируется в виде видеороликов продолжительностью 30 секунд, снятых непосредственно в момент совершения правонарушения. Приложение скачали уже более 490 тысяч раз. "С 2014 года количество погибших на дорогах республики идет к снижению. Если в 2014 году погибших было 709, то за прошлый год погибло 279 человек, то есть практически втрое снизилось количество погибших. Считаю, что это связано с внедрением системы „Народный инспектор"", – сообщил начальник управления административных и правоохранительных органов аппарата кабмина Республики Татарстан Рустем Кадыров. Он добавил, что за время работы приложения "Народный инспектор" в Татарстане привлекли к ответственности 39 тысяч нарушителей. Обновленное приложение презентовали 9 сентября на международном форуме Kazan Digital Week. Глава Минцифры региона Айрат Хайруллин представил его Раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Жители, снявшие правонарушение на видео, получат денежное вознаграждение. Его размер составит 25% от полной суммы штрафа.

https://ria.ru/20240914/utilizatsiya-1972692224.html

https://ria.ru/20240910/tatarstan-1971771828.html

республика татарстан (татарстан)

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республика татарстан (татарстан), рустам минниханов