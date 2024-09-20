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Жители Курской области получили выплаты из-за утраты имущества - РИА Новости, 20.09.2024
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14:21 20.09.2024 (обновлено: 14:49 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/vyplaty-1973831548.html
Жители Курской области получили выплаты из-за утраты имущества
Жители Курской области получили выплаты из-за утраты имущества - РИА Новости, 20.09.2024
Жители Курской области получили выплаты из-за утраты имущества
Жители Курской области получили около 5,2 миллиарда рублей из-за утраты имущества, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:21
2024-09-20T14:49
курская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
валерий герасимов
вооруженные силы украины
брянская область
происшествия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Жители Курской области получили около 5,2 миллиарда рублей из-за утраты имущества, сообщается в Telegram-канале МЧС России. "На особом контроле находятся вопросы оказания финансовой помощи в связи с введением режима ЧС (в Курской области. — Прим. ред.). &lt;...&gt; На прошлой неделе начался прием заявлений и выплат помощи в связи с утратой имущества. Финансовая поддержка уже назначена 35 тысячам граждан на общую сумму пять миллиардов 250 миллионов рублей", — говорится в заявлении.Кроме того, за неделю в ведомство поступило более семи тысяч заявлений на получение единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч рублей. Уточняется, что общая сумма выплат с начала периода составила один миллиард 948 миллионов рублей. Рано утром 6 августа украинские подразделения перешли в наступление для захвата территории в Курской области. Как заявил начальник Генштаба российских ВС Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить.По данным Минобороны на 20 сентября, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военнослужащих и 124 танка.В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20240920/evakuatsiya-1973834110.html
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курская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), валерий герасимов, вооруженные силы украины, брянская область, происшествия
Курская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Брянская область, Происшествия
Жители Курской области получили выплаты из-за утраты имущества

МЧС: жители Курской области получили 5,2 млрд рублей из-за утраты имущества

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПоследствия украинского обстрела Курска
Последствия украинского обстрела Курска - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия украинского обстрела Курска. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Жители Курской области получили около 5,2 миллиарда рублей из-за утраты имущества, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
"На особом контроле находятся вопросы оказания финансовой помощи в связи с введением режима ЧС (в Курской области. — Прим. ред.). <...> На прошлой неделе начался прием заявлений и выплат помощи в связи с утратой имущества. Финансовая поддержка уже назначена 35 тысячам граждан на общую сумму пять миллиардов 250 миллионов рублей", — говорится в заявлении.
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Кроме того, за неделю в ведомство поступило более семи тысяч заявлений на получение единовременной материальной помощи в размере 15 тысяч рублей.
Уточняется, что общая сумма выплат с начала периода составила один миллиард 948 миллионов рублей.
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По данным Минобороны на 20 сентября, за время боев на этом участке ВСУ потеряли более 15,3 тысячи военнослужащих и 124 танка.
В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.
Что такое режим КТОЧто такое режим КТО
Инфографика
 
Курская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Валерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБрянская областьПроисшествия
 
 
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