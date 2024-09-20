https://ria.ru/20240920/voyna-1973809580.html

В США допустили начало полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

В США допустили начало полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой" - РИА Новости, 20.09.2024

В США допустили начало полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

Начало полномасштабной войны между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" вполне возможно, однако такого развития событий по-прежнему можно избежать,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:01

2024-09-20T13:01

2024-09-20T13:01

в мире

израиль

ливан

иран

мария захарова

хезболла

хамас

детонация сотен пейджеров в ливане

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Начало полномасштабной войны между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" вполне возможно, однако такого развития событий по-прежнему можно избежать, сообщает издание Newsweek со ссылкой на экспертов. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. В материале издания отмечается, что "вялотекущий" конфликт между Израилем и "Хезболлах" может перерасти в полномасштабную войну. "Мы еще никогда не были так близки к полномасштабной войне, но ее все еще можно избежать, поскольку пока мы не пересекли точку невозврата", - приводит издание слова представителя неправительственной организации ELNET, занимающейся укреплением связей между Израилем и Европой, Даниэля Шадми. По словам бывшего сотрудника израильской разведки Ави Меламеда, Иран и "Хезболлах" заинтересованы в прекращении боевых действий с Израилем, "особенно после того, как "Хезболлах" был нанесен значительный удар". "Я полагаю, что давление Ирана на (лидера палестинского движения ХАМАС Яхью – ред.) Синвара с целью достижения соглашения, которое хотя бы на время остановит боевые действия в Газе, усилится", - заявил он изданию.

https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html

https://ria.ru/20240920/izrail-1973714519.html

израиль

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в мире, израиль, ливан, иран, мария захарова, хезболла, хамас, детонация сотен пейджеров в ливане