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В США допустили начало полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой" - РИА Новости, 20.09.2024
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13:01 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/voyna-1973809580.html
В США допустили начало полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"
В США допустили начало полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой" - РИА Новости, 20.09.2024
В США допустили начало полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"
Начало полномасштабной войны между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" вполне возможно, однако такого развития событий по-прежнему можно избежать,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T13:01
2024-09-20T13:01
в мире
израиль
ливан
иран
мария захарова
хезболла
хамас
детонация сотен пейджеров в ливане
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Начало полномасштабной войны между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" вполне возможно, однако такого развития событий по-прежнему можно избежать, сообщает издание Newsweek со ссылкой на экспертов. В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт. В материале издания отмечается, что "вялотекущий" конфликт между Израилем и "Хезболлах" может перерасти в полномасштабную войну. "Мы еще никогда не были так близки к полномасштабной войне, но ее все еще можно избежать, поскольку пока мы не пересекли точку невозврата", - приводит издание слова представителя неправительственной организации ELNET, занимающейся укреплением связей между Израилем и Европой, Даниэля Шадми. По словам бывшего сотрудника израильской разведки Ави Меламеда, Иран и "Хезболлах" заинтересованы в прекращении боевых действий с Израилем, "особенно после того, как "Хезболлах" был нанесен значительный удар". "Я полагаю, что давление Ирана на (лидера палестинского движения ХАМАС Яхью – ред.) Синвара с целью достижения соглашения, которое хотя бы на время остановит боевые действия в Газе, усилится", - заявил он изданию.
https://ria.ru/20240919/terror-1973491090.html
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в мире, израиль, ливан, иран, мария захарова, хезболла, хамас, детонация сотен пейджеров в ливане
В мире, Израиль, Ливан, Иран, Мария Захарова, Хезболла, ХАМАС, Детонация сотен пейджеров в Ливане
В США допустили начало полномасштабной войны между Израилем и "Хезболлой"

Newsweek: начало войны между Израилем и "Хезболлой" вполне возможно

© AP Photo / Ariel SchalitИзраильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Израильские солдаты едут на БТР возле границы с Ливаном. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Начало полномасштабной войны между Израилем и ливанским движением "Хезболлах" вполне возможно, однако такого развития событий по-прежнему можно избежать, сообщает издание Newsweek со ссылкой на экспертов.
В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч ранены. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В материале издания отмечается, что "вялотекущий" конфликт между Израилем и "Хезболлах" может перерасти в полномасштабную войну.
"Мы еще никогда не были так близки к полномасштабной войне, но ее все еще можно избежать, поскольку пока мы не пересекли точку невозврата", - приводит издание слова представителя неправительственной организации ELNET, занимающейся укреплением связей между Израилем и Европой, Даниэля Шадми.
По словам бывшего сотрудника израильской разведки Ави Меламеда, Иран и "Хезболлах" заинтересованы в прекращении боевых действий с Израилем, "особенно после того, как "Хезболлах" был нанесен значительный удар".
"Я полагаю, что давление Ирана на (лидера палестинского движения ХАМАС Яхью – ред.) Синвара с целью достижения соглашения, которое хотя бы на время остановит боевые действия в Газе, усилится", - заявил он изданию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
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В миреИзраильЛиванИранМария ЗахароваХезболлаХАМАСДетонация сотен пейджеров в Ливане
 
 
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