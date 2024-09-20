https://ria.ru/20240920/voronezh-1973934497.html
Площадь пожара в Воронежской области увеличилась
Площадь пожара в Воронежской области увеличилась - РИА Новости, 20.09.2024
Площадь пожара в Воронежской области увеличилась
Площадь пожара в производственном помещении в Воронежской области увеличилась до 4500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T22:53
2024-09-20T22:53
2024-09-20T22:53
происшествия
воронежская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Площадь пожара в производственном помещении в Воронежской области увеличилась до 4500 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России. Ранее сообщалось, что спасатели ликвидируют пожар в Воронежской области в селе Новая Усмань на улице Полевая в производственном помещении в Воронежской области на 3500 квадратных метров, "Общая площадь пожара в Воронежской области составляет 4500 квадратных метров. Огонь распространился на сухую траву и пропилен, сложенный под открытым небом. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении. Уточняется, что к ликвидации пожара привлечено более 60 человек и 23 единицы техники.
https://ria.ru/20240920/pozhar-1973862619.html
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происшествия, воронежская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронежская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Воронежской области увеличилась
Площадь пожара в Воронежской области увеличилась до 4500 квадратных метров