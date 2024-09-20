https://ria.ru/20240920/vooruzhenie-1973744789.html

Эксперт развеял иллюзии Запада по беспрепятственным поставкам оружия Киеву

Эксперт развеял иллюзии Запада по беспрепятственным поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 20.09.2024

Эксперт развеял иллюзии Запада по беспрепятственным поставкам оружия Киеву

Европейские страны и США ошибочно поверили в то, что могут беспрепятственно поставлять Киеву оружие, каждый раз пересекая "красные линии", которые сами для себя РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T03:51

2024-09-20T03:51

2024-09-20T03:51

специальная военная операция на украине

алексей леонков

владимир путин

нато

politico

европарламент

дмитрий песков

киев

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Европейские страны и США ошибочно поверили в то, что могут беспрепятственно поставлять Киеву оружие, каждый раз пересекая "красные линии", которые сами для себя и установили, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, отвечая на вопрос о поставках дальнобойного американского оружия Украине и о снятии ограничения на использование ею вооружений США для ударов вглубь России. Ряд депутатов Европарламента обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование Киевом американского оружия для ударов по территории РФ, пишет газета Politico. "Снятие ограничения на использование Киевом американского оружия для нанесения ударов вглубь России приведет к резкой эскалации конфликта и к возможному началу третьей мировой войны. С такими просьбами могут обращаться к президенту США только полнейшие безумцы", - сказал Леонков. Он считает, что, с военной точки зрения, это решение абсолютно неверное. По словам эксперта, европейские политики выдвигают политически обусловленные просьбы, смысл которых укладывается в лозунг "одержать верх в конфликте с Россией любой ценой". "Российская сторона устами нашего президента четко дала понять, что как только эти ракеты полетят в нашу сторону, нанося удары, мы будем считать, что блок НАТО вступил против нас в войну со всеми вытекающими последствиями. И Россия к этому готова", - пояснил Леонков. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html

https://ria.ru/20240913/nebenzya-1972601809.html

https://ria.ru/20240824/dzhonson-1968259726.html

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алексей леонков, владимир путин, нато, politico, европарламент, дмитрий песков, киев, сша, россия