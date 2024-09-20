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Эксперт развеял иллюзии Запада по беспрепятственным поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:51 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/vooruzhenie-1973744789.html
Эксперт развеял иллюзии Запада по беспрепятственным поставкам оружия Киеву
Эксперт развеял иллюзии Запада по беспрепятственным поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 20.09.2024
Эксперт развеял иллюзии Запада по беспрепятственным поставкам оружия Киеву
Европейские страны и США ошибочно поверили в то, что могут беспрепятственно поставлять Киеву оружие, каждый раз пересекая "красные линии", которые сами для себя РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T03:51
2024-09-20T03:51
специальная военная операция на украине
алексей леонков
владимир путин
нато
politico
европарламент
дмитрий песков
киев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Европейские страны и США ошибочно поверили в то, что могут беспрепятственно поставлять Киеву оружие, каждый раз пересекая "красные линии", которые сами для себя и установили, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, отвечая на вопрос о поставках дальнобойного американского оружия Украине и о снятии ограничения на использование ею вооружений США для ударов вглубь России. Ряд депутатов Европарламента обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование Киевом американского оружия для ударов по территории РФ, пишет газета Politico. "Снятие ограничения на использование Киевом американского оружия для нанесения ударов вглубь России приведет к резкой эскалации конфликта и к возможному началу третьей мировой войны. С такими просьбами могут обращаться к президенту США только полнейшие безумцы", - сказал Леонков. Он считает, что, с военной точки зрения, это решение абсолютно неверное. По словам эксперта, европейские политики выдвигают политически обусловленные просьбы, смысл которых укладывается в лозунг "одержать верх в конфликте с Россией любой ценой". "Российская сторона устами нашего президента четко дала понять, что как только эти ракеты полетят в нашу сторону, нанося удары, мы будем считать, что блок НАТО вступил против нас в войну со всеми вытекающими последствиями. И Россия к этому готова", - пояснил Леонков. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20240909/informatsiya-1971443667.html
https://ria.ru/20240913/nebenzya-1972601809.html
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алексей леонков, владимир путин, нато, politico, европарламент, дмитрий песков, киев, сша, россия
Специальная военная операция на Украине, Алексей Леонков, Владимир Путин, НАТО, Politico, Европарламент, Дмитрий Песков, Киев, США, Россия
Эксперт развеял иллюзии Запада по беспрепятственным поставкам оружия Киеву

Эксперт назвал веру Запада в беспрепятственные поставки Киеву оружия иллюзией

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Европейские страны и США ошибочно поверили в то, что могут беспрепятственно поставлять Киеву оружие, каждый раз пересекая "красные линии", которые сами для себя и установили, заявил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков, отвечая на вопрос о поставках дальнобойного американского оружия Украине и о снятии ограничения на использование ею вооружений США для ударов вглубь России.
Ряд депутатов Европарламента обратились к президенту США Джо Байдену с просьбой снять ограничения на использование Киевом американского оружия для ударов по территории РФ, пишет газета Politico.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
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"Снятие ограничения на использование Киевом американского оружия для нанесения ударов вглубь России приведет к резкой эскалации конфликта и к возможному началу третьей мировой войны. С такими просьбами могут обращаться к президенту США только полнейшие безумцы", - сказал Леонков.
Он считает, что, с военной точки зрения, это решение абсолютно неверное.
По словам эксперта, европейские политики выдвигают политически обусловленные просьбы, смысл которых укладывается в лозунг "одержать верх в конфликте с Россией любой ценой".
"Российская сторона устами нашего президента четко дала понять, что как только эти ракеты полетят в нашу сторону, нанося удары, мы будем считать, что блок НАТО вступил против нас в войну со всеми вытекающими последствиями. И Россия к этому готова", - пояснил Леонков.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Песков также указал, что заявление Путина о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
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"Отошла на второй план". Украине сообщили неприятные новости об оружии НАТО
24 августа, 17:44
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексей ЛеонковВладимир ПутинНАТОPoliticoЕвропарламентДмитрий ПесковКиевСШАРоссия
 
 
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