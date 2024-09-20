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Ежедневные просмотры в VK Клипах в августе достигли 2,5 млрд
Ежедневные просмотры в VK Клипах в августе достигли 2,5 млрд - РИА Новости, 20.09.2024
Ежедневные просмотры в VK Клипах в августе достигли 2,5 млрд
Число ежедневных просмотров на платформе коротких вертикальных роликов VK Клипы в августе 2024 года по сравнению с июнем выросло на 36% и составило 2,5 млрд... РИА Новости, 20.09.2024
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Число ежедневных просмотров на платформе коротких вертикальных роликов VK Клипы в августе 2024 года по сравнению с июнем выросло на 36% и составило 2,5 млрд. Месячная аудитория за этот период, согласно данным Mediascope*, выросла на 1,3 млн — до 66,6 млн пользователей.Платформа достигла таких результатов благодаря улучшению продукта для авторов и зрителей. Были усовершенствованы алгоритмы рекомендаций: зрители стали получать больше интересного контента и чаще проводить время на платформе, а авторы — собирать больше просмотров и реакций от наиболее вовлечённой аудитории.Высокий интерес к платформе отмечается и со стороны авторов. В августе число новых клиперов выросло на 17%, а количество опубликованных роликов — на 62%. Время, которое проводят пользователи VK Клипов в сервисе, за этот период выросло на 24%.* Mediascope Cross Web, июнь-август 2024, 12+, Россия 0+, Desktop & Mobile
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Число ежедневных просмотров на платформе коротких вертикальных роликов VK Клипы в августе 2024 года по сравнению с июнем выросло на 36% и составило 2,5 млрд. Месячная аудитория за этот период, согласно данным Mediascope*, выросла на 1,3 млн — до 66,6 млн пользователей.
Платформа достигла таких результатов благодаря улучшению продукта для авторов и зрителей. Были усовершенствованы алгоритмы рекомендаций: зрители стали получать больше интересного контента и чаще проводить время на платформе, а авторы — собирать больше просмотров и реакций от наиболее вовлечённой аудитории.
Высокий интерес к платформе отмечается и со стороны авторов. В августе число новых клиперов выросло на 17%, а количество опубликованных роликов — на 62%. Время, которое проводят пользователи VK Клипов в сервисе, за этот период выросло на 24%.
* Mediascope Cross Web, июнь-август 2024, 12+, Россия 0+, Desktop & Mobile