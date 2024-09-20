https://ria.ru/20240920/vengriya-1973858659.html

Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто

Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.09.2024

Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто

Россия заверила Венгрию, что привержена выполнению договоров для обеспечения венгерской энергобезопасности, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:40

2024-09-20T15:40

2024-09-20T17:59

экономика

россия

венгрия

петер сийярто

михаил мурашко

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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Россия заверила Венгрию, что привержена выполнению договоров для обеспечения венгерской энергобезопасности, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня министр Мурашко и члены российской правительственной делегации заверили нас, что привержены выполнению всех договоров, которые необходимы для безопасности энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, являющийся сопредседателем комиссии, в свою очередь заявил, что Россия остается надежным поставщиком природного газа и нефти в Венгрию на конкурентных условиях.Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии.

https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html

россия

венгрия

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, венгрия, петер сийярто, михаил мурашко