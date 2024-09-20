https://ria.ru/20240920/vengriya-1973858659.html
Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто
Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.09.2024
Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто
Россия заверила Венгрию, что привержена выполнению договоров для обеспечения венгерской энергобезопасности, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:40
2024-09-20T15:40
2024-09-20T17:59
экономика
россия
венгрия
петер сийярто
михаил мурашко
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Россия заверила Венгрию, что привержена выполнению договоров для обеспечения венгерской энергобезопасности, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня министр Мурашко и члены российской правительственной делегации заверили нас, что привержены выполнению всех договоров, которые необходимы для безопасности энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, являющийся сопредседателем комиссии, в свою очередь заявил, что Россия остается надежным поставщиком природного газа и нефти в Венгрию на конкурентных условиях.Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии.
https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, венгрия, петер сийярто, михаил мурашко
Экономика, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Михаил Мурашко
Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто
Сийярто: РФ заверила Венгрию в выполнении всех договоров по энергобезопасности
БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Россия заверила Венгрию, что привержена выполнению договоров для обеспечения венгерской энергобезопасности, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня министр Мурашко
и члены российской правительственной делегации заверили нас, что привержены выполнению всех договоров, которые необходимы для безопасности энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, являющийся сопредседателем комиссии, в свою очередь заявил, что Россия остается надежным поставщиком природного газа и нефти в Венгрию на конкурентных условиях.
Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии.