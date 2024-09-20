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Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.09.2024
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15:40 20.09.2024 (обновлено: 17:59 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/vengriya-1973858659.html
Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто
Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто - РИА Новости, 20.09.2024
Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто
Россия заверила Венгрию, что привержена выполнению договоров для обеспечения венгерской энергобезопасности, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:40
2024-09-20T17:59
экономика
россия
венгрия
петер сийярто
михаил мурашко
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Россия заверила Венгрию, что привержена выполнению договоров для обеспечения венгерской энергобезопасности, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. "Сегодня министр Мурашко и члены российской правительственной делегации заверили нас, что привержены выполнению всех договоров, которые необходимы для безопасности энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, являющийся сопредседателем комиссии, в свою очередь заявил, что Россия остается надежным поставщиком природного газа и нефти в Венгрию на конкурентных условиях.Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии.
https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html
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экономика, россия, венгрия, петер сийярто, михаил мурашко
Экономика, Россия, Венгрия, Петер Сийярто, Михаил Мурашко
Россия заверила Венгрию в выполнении договоренностей, заявил Сийярто

Сийярто: РФ заверила Венгрию в выполнении всех договоров по энергобезопасности

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Россия заверила Венгрию, что привержена выполнению договоров для обеспечения венгерской энергобезопасности, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Сегодня министр Мурашко и члены российской правительственной делегации заверили нас, что привержены выполнению всех договоров, которые необходимы для безопасности энергоснабжения Венгрии", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, являющийся сопредседателем комиссии, в свою очередь заявил, что Россия остается надежным поставщиком природного газа и нефти в Венгрию на конкурентных условиях.
Власти Венгрии неоднократно отмечали, что намерены сохранять сотрудничество с Россией в энергетике и расширять его в сферах, не затронутых санкциями, таких как сельское хозяйство, пищевая промышленность и здравоохранение. Сийярто на полях ПМЭФ заявил журналистам, что сотрудничество с Россией в сфере энергетики должно продолжаться, поскольку российские энергоносители жизненно важны для Венгрии.
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ЭкономикаРоссияВенгрияПетер СийяртоМихаил Мурашко
 
 
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