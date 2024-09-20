https://ria.ru/20240920/vengriya-1973836237.html

Венгрия получила 5,3 миллиарда кубов газа через "Турецкий поток" из России

Венгрия получила 5,3 миллиарда кубов газа через "Турецкий поток" из России - РИА Новости, 20.09.2024

Венгрия получила 5,3 миллиарда кубов газа через "Турецкий поток" из России

Венгрия в 2024 году уже получила из России 5,3 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток", роль газопровода в венгерском энергоснабжении будет расти,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:34

2024-09-20T14:34

2024-09-20T14:34

экономика

венгрия

россия

петер сийярто

турецкий поток

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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Венгрия в 2024 году уже получила из России 5,3 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток", роль газопровода в венгерском энергоснабжении будет расти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В этом году на сегодняшний день мы получили 5,3 миллиарда кубометров газа из России через "Турецкий поток". В будущем роль "Турецкого потока" в венгерском энергоснабжении еще больше вырастет", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам. По его словам, это количество газа немногим меньше общегодового потребления Венгрии в 2023 году.

https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html

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экономика, венгрия, россия, петер сийярто, турецкий поток