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Венгрия получила 5,3 миллиарда кубов газа через "Турецкий поток" из России
Венгрия получила 5,3 миллиарда кубов газа через "Турецкий поток" из России - РИА Новости, 20.09.2024
Венгрия получила 5,3 миллиарда кубов газа через "Турецкий поток" из России
Венгрия в 2024 году уже получила из России 5,3 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток", роль газопровода в венгерском энергоснабжении будет расти,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:34
2024-09-20T14:34
2024-09-20T14:34
экономика
венгрия
россия
петер сийярто
турецкий поток
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Венгрия в 2024 году уже получила из России 5,3 миллиарда кубометров газа через "Турецкий поток", роль газопровода в венгерском энергоснабжении будет расти, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "В этом году на сегодняшний день мы получили 5,3 миллиарда кубометров газа из России через "Турецкий поток". В будущем роль "Турецкого потока" в венгерском энергоснабжении еще больше вырастет", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам. По его словам, это количество газа немногим меньше общегодового потребления Венгрии в 2023 году.
https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html
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экономика, венгрия, россия, петер сийярто, турецкий поток
Экономика, Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Турецкий поток
Венгрия получила 5,3 миллиарда кубов газа через "Турецкий поток" из России
Сийярто: Венгрия получила 5,3 миллиарда кубов газа через "Турецкий поток" из РФ