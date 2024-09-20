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Украинские СМИ сообщили о силовой мобилизации мужчины в Черкассах - РИА Новости, 20.09.2024
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16:11 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973868248.html
Украинские СМИ сообщили о силовой мобилизации мужчины в Черкассах
Украинские СМИ сообщили о силовой мобилизации мужчины в Черкассах - РИА Новости, 20.09.2024
Украинские СМИ сообщили о силовой мобилизации мужчины в Черкассах
Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в пятницу кадры силовой мобилизации мужчины представителями военного комиссариата в городе Черкассы. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:11
2024-09-20T16:11
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в пятницу кадры силовой мобилизации мужчины представителями военного комиссариата в городе Черкассы. "Мужчину запихали в военный микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На видео четверо мужчин в камуфляжной форме силой заталкивают мужчину в гражданской одеже в микроавтобус, после чего один из военных, видимо, понимая, что есть риск попасть на видео, прячет лицо за воротником толстовки. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html
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в мире, черкассы, украина, вооруженные силы украины
В мире, Черкассы, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о силовой мобилизации мужчины в Черкассах

"Страна.ua" опубликовала кадры силовой мобилизации мужчины в Черкассах

© СоцсетиСотрудники ТЦК заталкивают мужчину в автобус в городе Черкассы, Украина. Кадр видео
Сотрудники ТЦК заталкивают мужчину в автобус в городе Черкассы, Украина. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Соцсети
Сотрудники ТЦК заталкивают мужчину в автобус в городе Черкассы, Украина. Кадр видео
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в пятницу кадры силовой мобилизации мужчины представителями военного комиссариата в городе Черкассы.
"Мужчину запихали в военный микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На видео четверо мужчин в камуфляжной форме силой заталкивают мужчину в гражданской одеже в микроавтобус, после чего один из военных, видимо, понимая, что есть риск попасть на видео, прячет лицо за воротником толстовки.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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