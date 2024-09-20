https://ria.ru/20240920/ukraina-1973868248.html

Украинские СМИ сообщили о силовой мобилизации мужчины в Черкассах

Украинские СМИ сообщили о силовой мобилизации мужчины в Черкассах - РИА Новости, 20.09.2024

Украинские СМИ сообщили о силовой мобилизации мужчины в Черкассах

Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в пятницу кадры силовой мобилизации мужчины представителями военного комиссариата в городе Черкассы. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:11

2024-09-20T16:11

2024-09-20T16:11

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украинское издание "Страна.ua" опубликовало в пятницу кадры силовой мобилизации мужчины представителями военного комиссариата в городе Черкассы. "Мужчину запихали в военный микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На видео четверо мужчин в камуфляжной форме силой заталкивают мужчину в гражданской одеже в микроавтобус, после чего один из военных, видимо, понимая, что есть риск попасть на видео, прячет лицо за воротником толстовки. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240920/plennyy-1973745766.html

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973774414.html

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в мире, черкассы, украина, вооруженные силы украины