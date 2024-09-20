https://ria.ru/20240920/ukraina-1973859801.html

ЕК хочет создать механизм для выделения Киеву средств из российских активов

ЕК хочет создать механизм для выделения Киеву средств из российских активов - РИА Новости, 20.09.2024

ЕК хочет создать механизм для выделения Киеву средств из российских активов

Еврокомиссия предложила создать специальный механизм в партнерстве со странами "Большой семерки" для выделения кредита Украине в 50 миллиардов долларов (45... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:49

2024-09-20T15:49

2024-09-20T15:49

специальная военная операция на украине

украина

россия

киев

урсула фон дер ляйен

сергей лавров

евросоюз

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложила создать специальный механизм в партнерстве со странами "Большой семерки" для выделения кредита Украине в 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро), который предлагается погашать за счет доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов, сообщила пресс-служба ЕК в коммюнике. "Механизм сотрудничества по кредиту будет оказывать поддержку Украине за счет финансов, полученных из чрезвычайной прибыли иммобилизованных активов Центробанка России", - говорится в документе. Украина сможет использовать эти средства для погашения соответствующих кредитов, полученных от ЕС и других участников инициативы "Большой семерки" по выделению Киеву кредита в 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов). Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев сообщила, что ЕС до конца года предоставит Украине 35 миллиардов евро из этой суммы. Деньги пойдут напрямую в украинский бюджет и призваны стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране. Как пояснил европейский источник, для погашения кредита в будущем Киев должен будет запрашивать выделение средств через этот новый механизм. Средства будут поступать непосредственно кредиторам, а не на Украину. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240920/svo-1973837680.html

https://ria.ru/20240920/donbass-1973849995.html

https://ria.ru/20240919/evroparlament-1973635290.html

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россия

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украина, россия, киев, урсула фон дер ляйен, сергей лавров, евросоюз, еврокомиссия, g7, санкции в отношении россии, сво