https://ria.ru/20240920/ukraina-1973859801.html
ЕК хочет создать механизм для выделения Киеву средств из российских активов
ЕК хочет создать механизм для выделения Киеву средств из российских активов - РИА Новости, 20.09.2024
ЕК хочет создать механизм для выделения Киеву средств из российских активов
Еврокомиссия предложила создать специальный механизм в партнерстве со странами "Большой семерки" для выделения кредита Украине в 50 миллиардов долларов (45... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:49
2024-09-20T15:49
2024-09-20T15:49
специальная военная операция на украине
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урсула фон дер ляйен
сергей лавров
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 20 сен - РИА Новости. Еврокомиссия предложила создать специальный механизм в партнерстве со странами "Большой семерки" для выделения кредита Украине в 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро), который предлагается погашать за счет доходов от замороженных на Западе российских суверенных активов, сообщила пресс-служба ЕК в коммюнике. "Механизм сотрудничества по кредиту будет оказывать поддержку Украине за счет финансов, полученных из чрезвычайной прибыли иммобилизованных активов Центробанка России", - говорится в документе. Украина сможет использовать эти средства для погашения соответствующих кредитов, полученных от ЕС и других участников инициативы "Большой семерки" по выделению Киеву кредита в 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов). Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Киев сообщила, что ЕС до конца года предоставит Украине 35 миллиардов евро из этой суммы. Деньги пойдут напрямую в украинский бюджет и призваны стабилизировать макрофинансовую ситуацию в стране. Как пояснил европейский источник, для погашения кредита в будущем Киев должен будет запрашивать выделение средств через этот новый механизм. Средства будут поступать непосредственно кредиторам, а не на Украину. После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "Большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
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ЕК хочет создать механизм для выделения Киеву средств из российских активов
ЕК предложила создать механизм для выделения кредита Украине за счет активов РФ