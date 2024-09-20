Украина получит списанные австралийские танки Abrams
Sydney Morning Herald: Киев может получить списанные австралийские танки Abrams
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВыставка трофейной техники стран НАТО в Новосибирске
Выставка трофейной техники стран НАТО в Новосибирске. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Украина вскоре может получить списанные австралийскими военными танки Abrams, соответствующий план Канберра прорабатывает с Вашингтоном, сообщает австралийская газета Sydney Morning Herald.
"Украинские солдаты в скором времени могут использовать списанные австралийские боевые танки... правительство Альбанезе прорабатывает с администрацией Байдена план по их отправке на поле боя", - пишет Sydney Morning Herald.
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Речь идет о списанных в июле нынешнего года 59 танках M1A1 Abrams, которые были куплены в 2004 году за 550 миллионов австралийских долларов (340 миллионов долларов США) у американской стороны. Они будут заменены усовершенствованной версией M1A2 SEPv3 Abrams.
Как сообщает Sydney Morning Herald со ссылкой на источники в австралийском правительстве, ранее глава министерства обороны Австралии Ричард Марлз обсуждал с правительством Украины "ряд возможностей" для отправки старых танков, которая должна быть осуществлена в соответствии с правилами экспорта американской военной техники.
Как уточняет издание, ранее Киев неоднократно обращался к Канберре с официальными просьбами присоединиться к Вашингтону, Лондону и Берлину в деле поставок военной техники для нужд украинской армии. Вместо этого некоторые наименования выведенной из эксплуатации техники, в частности патрульные машины, бронетранспортеры и автомобили повышенной проходимости, были выставлены на продажу на торговых площадках, что вызвало недовольство украинской общины в Австралии.
В начале нынешнего года сообщалось, что министерство обороны Австралии отказалось поставить Украине списанные вертолеты MRH-90 Taipan, несмотря на официальные запросы Киева. Австралийские вооруженные силы прекратили использовать эти вертолеты после гибели четырех военных в результате крушения одного воздушного судна. Тогда было решено утилизировать фюзеляжи вертолетов, а оставшиеся части продать.
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.