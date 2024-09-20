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Запад выкормил уродливую диктатуру Зеленского, заявил Медведчук - РИА Новости, 20.09.2024
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11:03 20.09.2024 (обновлено: 11:46 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973784520.html
Запад выкормил уродливую диктатуру Зеленского, заявил Медведчук
Запад выкормил уродливую диктатуру Зеленского, заявил Медведчук - РИА Новости, 20.09.2024
Запад выкормил уродливую диктатуру Зеленского, заявил Медведчук
Запад взрастил на Украине уродливый режим, который должен исчезнуть, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье,... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:03
2024-09-20T11:46
в мире
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виктор медведчук
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Запад взрастил на Украине уродливый режим, который должен исчезнуть, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения. &quot;Коллективный Запад выкормил уродливую человеконенавистническую диктатуру Зеленского и называет это демократией. И решается вопрос, быть ли этой диктатуре в границах Украины 1991 года или какие-то территории уступить&quot;, — написал он.Медведчук отметил, что на Западе ведутся дискуссии только о том, где пройдет граница разграничения России и Украины. При этом "хвастающийся своей цивилизованностью" Запад ничего не говорит о правах простых людей, праве на собственный язык и культуру, вероисповедание и политические взгляды, свободу слова и собраний, добавил политик.По его мнению, вопрос ставится совершенно неправильно. Во-первых, диктатуры Зеленского не должно быть в принципе, ни в каких границах. Во-вторых, разграничения русского и украинского народов просто не должны существовать, поскольку они искусственны и не в интересах этих народов. Вопрос мира — это вопрос прав и свобод каждого гражданина на Земле, которые коллективный Запад попирает руками оболваненных украинцев, подчеркнул председатель движения."Россия сегодня в очередной раз традиционно встала на защиту не только прав русских, но и всех остальных народов, включая украинцев &lt;…&gt; Еврочиновников начинает преследовать мысль, что войну нужно заканчивать. Легко сказать, но сложно сделать. Сколько бы разговоров о мире ни было, кто бы о нем ни заявлял, ситуацию это никак не изменит. Если прекратить стрелять, но не устранить причины войны, она вновь разгорится", — заключил Медведчук.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.После вторжения ВСУ в Курскую область российский лидер назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Тем не менее позже, выступая на ВЭФ, он отметил, что Россия не отказывалась от переговоров, и если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973640305.html
https://ria.ru/20240918/ssha-1973189737.html
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в мире, украина, россия, земля, виктор медведчук, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Земля, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Запад выкормил уродливую диктатуру Зеленского, заявил Медведчук

Медведчук: диктатуры Зеленского не должно быть в принципе ни в каких границах

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВиктор Медведчук
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Виктор Медведчук. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Запад взрастил на Украине уродливый режим, который должен исчезнуть, заявил председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.
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"Коллективный Запад выкормил уродливую человеконенавистническую диктатуру Зеленского и называет это демократией. И решается вопрос, быть ли этой диктатуре в границах Украины 1991 года или какие-то территории уступить", — написал он.

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Медведчук отметил, что на Западе ведутся дискуссии только о том, где пройдет граница разграничения России и Украины. При этом "хвастающийся своей цивилизованностью" Запад ничего не говорит о правах простых людей, праве на собственный язык и культуру, вероисповедание и политические взгляды, свободу слова и собраний, добавил политик.
По его мнению, вопрос ставится совершенно неправильно. Во-первых, диктатуры Зеленского не должно быть в принципе, ни в каких границах. Во-вторых, разграничения русского и украинского народов просто не должны существовать, поскольку они искусственны и не в интересах этих народов. Вопрос мира — это вопрос прав и свобод каждого гражданина на Земле, которые коллективный Запад попирает руками оболваненных украинцев, подчеркнул председатель движения.
"Россия сегодня в очередной раз традиционно встала на защиту не только прав русских, но и всех остальных народов, включая украинцев <…> Еврочиновников начинает преследовать мысль, что войну нужно заканчивать. Легко сказать, но сложно сделать. Сколько бы разговоров о мире ни было, кто бы о нем ни заявлял, ситуацию это никак не изменит. Если прекратить стрелять, но не устранить причины войны, она вновь разгорится", — заключил Медведчук.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус.
После вторжения ВСУ в Курскую область российский лидер назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Тем не менее позже, выступая на ВЭФ, он отметил, что Россия не отказывалась от переговоров, и если у Киева возникнет желание к ним вернуться, они будут проводиться на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
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