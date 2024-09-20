https://ria.ru/20240920/ukraina-1973751175.html

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области - РИА Новости, 20.09.2024

На Украине заявили о повреждении инфраструктуры в Запорожской области

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в пятницу заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T07:09

2024-09-20T07:09

2024-09-20T07:09

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в пятницу заявил о повреждении ряда объектов инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области. По его словам, на подконтрольной Киеву территории Запорожской области прозвучало порядка 300 взрывов за минувшие сутки. "Поступили... сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", - написал Федоров в своем Telegram-канале. При этом чиновник не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

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