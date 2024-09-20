В Черкасской области прогремела серия взрывов, сообщили СМИ
ТСН: в Черкасской области на фоне тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины, сообщает телеканал ТСН.
"Черкасская область - взрывы", - сообщается в Telegram-канале ТСН.
Приблизительно через 15 минут телеканал сообщил о новой серии взрывов.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в подконтрольном украинским войскам Запорожье, а также в Днепропетровске, Киевской и Житомирской областях.
Ранее украинские СМИ уже сообщали о взрывах в подконтрольном украинским войскам Запорожье, а также в Днепропетровске, Киевской и Житомирской областях.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Черкасской, а также Житомирской, Хмельницкой, Одесской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Винницкой и Харьковской областях Украины. Кроме того, воздушная тревога также объявлена на подконтрольных ВСУ частях Херсонской области и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Еще в двух областях Украины, в том числе Киевской, объявили тревогу
18 августа, 04:40