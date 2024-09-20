https://ria.ru/20240920/tyumen-1973808635.html

Технологии и развитие: в Тюмени подвели итоги TNF

Технологии и развитие: в Тюмени подвели итоги TNF - РИА Новости, 20.09.2024

Технологии и развитие: в Тюмени подвели итоги TNF

В Тюмени подвели итоги Промышленно-энергетического форума TNF 2024, который прошел с 16 по 19 сентября. За четыре дня на площадках TNF прошло больше 100... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:57

2024-09-20T12:57

2024-09-20T12:58

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тюмень

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александр моор

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В Тюмени подвели итоги Промышленно-энергетического форума TNF 2024, который прошел с 16 по 19 сентября. За четыре дня на площадках TNF прошло больше 100 мероприятий, состоялось более 200 встреч в формате b2b, было подписано порядка 40 соглашений. Форум посетили 12 тысяч гостей. Молодежный трек Более 1000 начинающих специалистов нефтегазовой сферы приняли участие в молодежном треке TNF. Он был посвящен знакомству студентов с будущими работодателями, а молодым нефтяникам эксперты отрасли помогли скорректировать свою карьерную стратегию. В рамках ток-шоу "Будущее. Успех. Развитие", организованном компанией "БурСервис", мотивационную лекцию гостям форума дал боксер Константин Цзю. В этот же день на TNF прошли открытые встречи с заслуженной артисткой России Юлией Пересильд, президентом Российской федерации баскетбола Андреем Кириленко и директором по управлению персоналом ПАО "Сибур Холдинг" Данилом Рассказовым. Они поделились своим опытом преодоления трудностей. Сейчас для ТЭК и промышленности кадровый вопрос стоит остро, поэтому форум не мог обойти его стороной. Молодежный день предшествовал отдельному событию в рамках TNF – HR-саммиту. Саммит проходит уже третий год подряд и в этот раз стал местом обсуждения практических кейсов решения кадровых задач. Технологии и инновации Второй день TNF посвятили передовым технологиям и инновационным решениям в топливно-энергетическом комплексе. Ведущие эксперты нефтегазовой сферы делились опытом применения новых технологий и оборудования, искали ответы на актуальные запросы отрасли и презентовали свои продукты. На участие в Технологических днях, которые состоялись у Иркутской нефтяной компании, "Лукойла", "НОВАТЭКа" и "Сургутнефтегаза", в этом году поступило 386 заявок. Отобрали и презентовали нефтегазовым компаниям 50 лучших проектов, имеющих перспективы внедрения в производства лидеров ТЭК. "Всегда хорошо, когда нефтяники сами выбирают доклады, которые им интересны. Технологические дни – это продуктивное общение, потому что формируется пул контактов, который и после Технологического дня можно развивать, общаясь с коллегами не только в рамках форума", – поделился впечатлениями генеральный директор ООО "ОЗНА-Диджитал солюшнс" Роман Габдулхаков. На площадке в этот день состоялось много других значимых для отрасли дискуссий: о композитных материалах, едином цифровом языке для отрасли, высокотехнологичном бурении. Во второй день форума прошло заседание трех экспертных групп по реализации дорожных карт импортозамещения необходимого отрасли оборудования – для бурения и добычи углеводородов на суше, нефтехимии и геологоразведки. Отдельный трек TNF был традиционно отведен для обсуждения цифровой трансформации отрасли. Его ключевые темы в этом году – цифровой суверенитет и экспорт отечественного ПО. По словам директора и совладельца Sibedge Александра Калинина, взаимодействие между компаниями ТЭК и независимыми разработчиками ПО сейчас приобретает особую важность. Поддержка производителей В третий день площадку форума посетили высокопоставленные гости: министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, министр энергетики РФ Сергей Цивилев, министр энергетики Республики Беларусь Алексей Кушнаренко и главы регионов: губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Руслан Кухарук и глава Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Почетные гости приняли участие в обходе выставки TNF EXPO и в главной пленарной сессии "Технологическая устойчивость: стратегия развития". "Нам нужен выход на внешние рынки. Потому что российский рынок, конечно, важен, и технологический суверенитет необходимо обеспечивать, особенно в такой важной для бюджета отрасли, как добыча нефти и добыча газа. Но, несомненно, чтобы продолжать зарабатывать много, нашим машиностроителям желательно выходить на внешние рынки", – сказал во время пленарной сессии глава Минпромторга России. Алиханов также анонсировал запуск кешбэка на покупку оборудования для ТЭК. Он предусматривает компенсацию покупателю разницы между стоимостью отечественного оборудования и иностранного аналога по долгосрочному договору поставки. Восстановить престиж профессий Большую роль в решении задач нефтегазового сектора играют промышленные предприятия машиностроительного комплекса и других смежных сфер. Еще одна важная составляющая – квалифицированные кадры. Акцент на этом сделал министр энергетики РФ Сергей Цивилев. "Мы сейчас делаем все для того, чтобы этот престиж профессии инженера восстановился. Специалистов этой отрасли надо растить со школы. Эти специалисты будут дальше развивать наш ТЭК. Поэтому работа по созданию инженерных школ для топливно-энергетического комплекса – это одна из основ ее будущего", – сказал Цивилев. Также министр подчеркнул важность топливно-энергетического комплекса. Цивилев отметил, что это основа экономики России, поскольку ТЭК создает заказ всем остальным отраслям. Именно поэтому энергетика должна развиваться опережающими темпами. После пленарной сессии на полях TNF состоялось межведомственное совещание, где обсуждали создание и производство новых видов оборудования и технологий для топливно-энергетического комплекса страны. Форум федерального значения Промышленно-энергетический форум TNF с каждым годом приобретает все большую значимость для нефтегазовой отрасли, сферы образования и науки, подчеркнул губернатор Тюменской области Александр Моор. "С каждым годом значение нашего форума для развития экономики региона, нашей нефтегазовый сферы, для развития сферы образования и науки становится все более важным. Мы получаем слова благодарности за то, что с каждым годом форум становится интереснее, профессиональнее", – сообщил Моор. В этом году TNF посетили официальные делегации из шести стран: Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Кувейта, Саудовской Аравии и Китая. Иностранные партнеры приняли участие в деловой и выставочной программах TNF, а также нанесли визиты на тюменские промышленные предприятия. Выставка TNF EXPO объединила новейшие отечественные решения нефтегазовой отрасли более чем 70 компаний, среди которых "Роснефть", "Лукойл", "Алмаз-Антей", "Газпром нефть", "НОВАТЭК", Positive Technologies, "Сибур", "Тюменские моторостроители", "Технологии ОФС" и другие. Многие представленные здесь разработки участвуют в дорожных картах по импортозамещению.

https://ria.ru/20240917/kadry-1973212380.html

https://ria.ru/20240917/tyumen-1973175225.html

https://ria.ru/20240916/moor-1972975522.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, тюмень, сергей цивилев, александр моор, антон алиханов, сибур холдинг, лукойл, новатэк, технологии