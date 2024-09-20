https://ria.ru/20240920/turtsiya-1973751587.html
Эксперт сравнил давление США на турецкие банки с действиями мафии
Эксперт сравнил давление США на турецкие банки с действиями мафии - РИА Новости, 20.09.2024
Эксперт сравнил давление США на турецкие банки с действиями мафии
США ведут себя в произвольной и мафиозной манере в отношении турецких банков и компаний, осуществляющих финансовые операции с Россией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T07:17
2024-09-20T07:17
2024-09-20T08:40
россия
турция
алексей ерхов
андрей костин (банкир)
санкции в отношении россии
экономика
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. США ведут себя в произвольной и мафиозной манере в отношении турецких банков и компаний, осуществляющих финансовые операции с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции. "В частности, в конце прошлого года США направили сотрудников казначейства для оказания давления на банки и компании, торгующие с Россией, в весьма произвольной и мафиозной манере. Когда об этом стало известно, они быстро отозвали своих чиновников. К сожалению, частные банки затрудняют работу компаний, ведущих бизнес с Россией. Государственные банки ведут себя более осторожно, чем раньше", - отметил собеседник агентства. По его словам, Анкаре и Москве необходимо работать над созданием совместного банка. "Я предлагаю, чтобы российский банк, на который не распространяются санкции, начал банковскую деятельность в Турции и работал в различных сферах, помимо банковского сектора, в турецком финансовом секторе. Взаимное доверие между Турцией и Россией крепнет с каждым днем. Я не думаю, что давление со стороны США может этому помешать", - подчеркнул он. Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.
https://ria.ru/20240912/ssha-1972208198.html
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россия, турция, алексей ерхов, андрей костин (банкир), санкции в отношении россии, экономика
Россия, Турция, Алексей Ерхов, Андрей Костин (банкир), Санкции в отношении России, Экономика
Эксперт сравнил давление США на турецкие банки с действиями мафии
Аналитик: США в мафиозном стиле давят на банки в Турции из-за операций с РФ
АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. США ведут себя в произвольной и мафиозной манере в отношении турецких банков и компаний, осуществляющих финансовые операции с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу.
Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов
ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции.
"В частности, в конце прошлого года США направили сотрудников казначейства для оказания давления на банки и компании, торгующие с Россией, в весьма произвольной и мафиозной манере. Когда об этом стало известно, они быстро отозвали своих чиновников. К сожалению, частные банки затрудняют работу компаний, ведущих бизнес с Россией. Государственные банки ведут себя более осторожно, чем раньше", - отметил собеседник агентства.
По его словам, Анкаре и Москве необходимо работать над созданием совместного банка.
"Я предлагаю, чтобы российский банк, на который не распространяются санкции, начал банковскую деятельность в Турции и работал в различных сферах, помимо банковского сектора, в турецком финансовом секторе. Взаимное доверие между Турцией и Россией крепнет с каждым днем. Я не думаю, что давление со стороны США может этому помешать", - подчеркнул он.
Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России
в Турцию
пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat.
Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин
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