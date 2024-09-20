https://ria.ru/20240920/turtsiya-1973751587.html

Эксперт сравнил давление США на турецкие банки с действиями мафии

Эксперт сравнил давление США на турецкие банки с действиями мафии - РИА Новости, 20.09.2024

Эксперт сравнил давление США на турецкие банки с действиями мафии

США ведут себя в произвольной и мафиозной манере в отношении турецких банков и компаний, осуществляющих финансовые операции с Россией, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T07:17

2024-09-20T07:17

2024-09-20T08:40

россия

турция

алексей ерхов

андрей костин (банкир)

санкции в отношении россии

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904778886_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac0cab600a62ed4d27d4dc110dc51bd0.jpg

АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. США ведут себя в произвольной и мафиозной манере в отношении турецких банков и компаний, осуществляющих финансовые операции с Россией, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу. Посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов ранее заявил РИА Новости, что проблемы во взаиморасчетах между Россией и Турцией сохраняются, имеются случаи блокировки переводов и закрытия счетов, в турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Турецкие банки испытывают усиленное давление со стороны США из-за операций с Россией, регулярно получают предупреждения о необходимости строжайшего контроля источников отправки платежей, сообщил РИА Новости источник на финансовом рынке Турции. "В частности, в конце прошлого года США направили сотрудников казначейства для оказания давления на банки и компании, торгующие с Россией, в весьма произвольной и мафиозной манере. Когда об этом стало известно, они быстро отозвали своих чиновников. К сожалению, частные банки затрудняют работу компаний, ведущих бизнес с Россией. Государственные банки ведут себя более осторожно, чем раньше", - отметил собеседник агентства. По его словам, Анкаре и Москве необходимо работать над созданием совместного банка. "Я предлагаю, чтобы российский банк, на который не распространяются санкции, начал банковскую деятельность в Турции и работал в различных сферах, помимо банковского сектора, в турецком финансовом секторе. Взаимное доверие между Турцией и Россией крепнет с каждым днем. Я не думаю, что давление со стороны США может этому помешать", - подчеркнул он. Ерхов заявлял ранее РИА Новости, что Запад целенаправленно разрушает российско-турецкое торгово-экономическое сотрудничество. Кардинальных изменений в вопросе урегулирования проблемы с банковскими переводами из России в Турцию пока нет, сроки решения ситуации неизвестны, заявлял и представитель турецкого госбанка Ziraat. Создание механизма на основе национальных и цифровых валют может стать решением банковских трудностей между Россией и Турцией, заявлял ранее глава ВТБ Андрей Костин.

https://ria.ru/20240912/ssha-1972208198.html

https://ria.ru/20240914/peregovory-1972742453.html

россия

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, алексей ерхов, андрей костин (банкир), санкции в отношении россии, экономика