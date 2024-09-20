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В Турции осудили власти за молчание о связях Киева с террористами в САР - РИА Новости, 20.09.2024
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05:46 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/turtsiya-1973747937.html
В Турции осудили власти за молчание о связях Киева с террористами в САР
В Турции осудили власти за молчание о связях Киева с террористами в САР - РИА Новости, 20.09.2024
В Турции осудили власти за молчание о связях Киева с террористами в САР
Турецкое правительство хранит молчание о связях Киева с террористами в Сирии, это политика неустойчива и приводит к к недоверию Анкаре, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:46
2024-09-20T05:46
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Турецкое правительство хранит молчание о связях Киева с террористами в Сирии, это политика неустойчива и приводит к к недоверию Анкаре, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провел в Сирии переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам" (группировка запрещена в РФ) для их привлечения к операциям против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций. Киевский режим передал террористической группировке партию беспилотников взамен на опытных террористов, которые способны формировать группы из числа уйгурских и чеченских боевиков, сообщал РИА Новости осведомленный источник в сирийской оппозиции. "Атлантическая система пытается наладить сотрудничество и координацию между входящими в ее сферу влияния державами. Турецкое правительство, придерживающееся политики нейтралитета и находящееся на одинаковом расстоянии от обеих сторон, хранит молчание об исламских террористах в масках, с которыми эти державы непосредственно связаны", - заявил Топкурулу. По его словам, такая политика Анкары неустойчивая. "Такая политика неустойчива, и Турция превращается в страну, которой не доверяет ни одна из сторон", - сказал политик. "Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек. Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* образовалась в Сирии в разгар войны при поддержке спецслужб ряда стран региона как филиал запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида"*, изначальное название группировки - "Джебхат ан-Нусра"* ("Фронт ан-Нусры", запрещена в РФ), группировка была сформирована из боевиков так называемой "Свободной сирийской армии" и ряда радикальных незаконных вооруженных формирований, позже ее ряды стали пополнять тысячи наемников-исламистов из более чем 60 стран мира. На сегодняшний день "Хайят Тахрир аш-Шам"* продолжает контролировать территории в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией и ряд пограничных территорий на севере провинции Алеппо.* Террористическая организация, запрещена в России.
https://ria.ru/20240917/siriya-1973094255.html
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россия, турция, киев, сергей лавров, аль-каида, свободная сирийская армия, фронт ан-нусра, в мире
Россия, Турция, Киев, Сергей Лавров, Аль-Каида, Свободная сирийская армия, Фронт ан-Нусра, В мире
В Турции осудили власти за молчание о связях Киева с террористами в САР

Партия Vatan: молчание о связи Киева с террористами в САР рушит доверие к Анкаре

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЛюди с флагами Турции на митинге в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле
Люди с флагами Турции на митинге в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Люди с флагами Турции на митинге в поддержку действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле. Архивное фото
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АНКАРА, 20 сен – РИА Новости. Турецкое правительство хранит молчание о связях Киева с террористами в Сирии, это политика неустойчива и приводит к к недоверию Анкаре, заявил РИА Новости зампредседателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провел в Сирии переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам" (группировка запрещена в РФ) для их привлечения к операциям против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций. Киевский режим передал террористической группировке партию беспилотников взамен на опытных террористов, которые способны формировать группы из числа уйгурских и чеченских боевиков, сообщал РИА Новости осведомленный источник в сирийской оппозиции.
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Источник: ВСУ передали террористам в Сирии комплектующие для создания БПЛА
17 сентября, 06:26
"Атлантическая система пытается наладить сотрудничество и координацию между входящими в ее сферу влияния державами. Турецкое правительство, придерживающееся политики нейтралитета и находящееся на одинаковом расстоянии от обеих сторон, хранит молчание об исламских террористах в масках, с которыми эти державы непосредственно связаны", - заявил Топкурулу.
По его словам, такая политика Анкары неустойчивая. "Такая политика неустойчива, и Турция превращается в страну, которой не доверяет ни одна из сторон", - сказал политик.
"Родина" является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих - крестьян, созданной в 1919 году. Она не представлена в турецком парламенте, но является влиятельной силой, особенно в регионах. В настоящее время в партии состоят более 50 тысяч человек.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* образовалась в Сирии в разгар войны при поддержке спецслужб ряда стран региона как филиал запрещенной в РФ террористической группировки "Аль-Каида"*, изначальное название группировки - "Джебхат ан-Нусра"* ("Фронт ан-Нусры", запрещена в РФ), группировка была сформирована из боевиков так называемой "Свободной сирийской армии" и ряда радикальных незаконных вооруженных формирований, позже ее ряды стали пополнять тысячи наемников-исламистов из более чем 60 стран мира. На сегодняшний день "Хайят Тахрир аш-Шам"* продолжает контролировать территории в сирийской провинции Идлиб на границе с Турцией и ряд пограничных территорий на севере провинции Алеппо.

* Террористическая организация, запрещена в России.
Российский инструктор на позициях сирийского ополчения напротив Джебхат ан-Нусры* в пригороде Алеппо - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Источник: Киев договорился с террористами о борьбе с ВС России в Сирии
17 сентября, 07:48
 
РоссияТурцияКиевСергей ЛавровАль-КаидаСвободная сирийская армияФронт ан-НусраВ мире
 
 
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