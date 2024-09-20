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ЦАХАЛ рекомендовал жителям севера Израиля находиться вблизи убежищ - РИА Новости, 20.09.2024
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00:28 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/tsakhal--1973737969.html
ЦАХАЛ рекомендовал жителям севера Израиля находиться вблизи убежищ
ЦАХАЛ рекомендовал жителям севера Израиля находиться вблизи убежищ - РИА Новости, 20.09.2024
ЦАХАЛ рекомендовал жителям севера Израиля находиться вблизи убежищ
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила рекомендацию для жителей ряда районов на севере ограничить передвижение и оставаться вблизи убежищ. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T00:28
2024-09-20T00:28
ливан
голанские высоты
в мире
хезболла
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила рекомендацию для жителей ряда районов на севере ограничить передвижение и оставаться вблизи убежищ. Армейская пресс-служба опубликовала соответствующее заявление после завершения серии массированных атак по объектам движения "Хезболлах" в южном Ливане. "Передвижения в районе населенного пункта необходимо сократить. Избегать собраний. Ворота поселения должны контролироваться. Находиться вблизи защищенных помещений. Слушать указания Командования тыла и обращать внимание на экстренные предупреждения", - говорится в инструкции. Инструкция распространяется для населенных пунктов Верхней Галилеи - Маром Ха-Галиль, Мевуот Хермон, Йесод ха-Маале, Хацор, Рош-Пина, Цфат, Метула, а также для населенных пунктов на севере Голанских высот от линии Кацрина и севернее.
https://ria.ru/20240919/konflikt-1915630213.html
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ливан, голанские высоты, в мире, хезболла
Ливан, Голанские высоты, В мире, Хезболла
ЦАХАЛ рекомендовал жителям севера Израиля находиться вблизи убежищ

ЦАХАЛ выпустил рекомендацию для жителей севера Израиля находиться вблизи убежищ

© AP Photo / Tsafrir AbayovЗенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
Зенитный ракетный комплекс Patriot на севере Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила рекомендацию для жителей ряда районов на севере ограничить передвижение и оставаться вблизи убежищ.
Армейская пресс-служба опубликовала соответствующее заявление после завершения серии массированных атак по объектам движения "Хезболлах" в южном Ливане.
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"Передвижения в районе населенного пункта необходимо сократить. Избегать собраний. Ворота поселения должны контролироваться. Находиться вблизи защищенных помещений. Слушать указания Командования тыла и обращать внимание на экстренные предупреждения", - говорится в инструкции.
Инструкция распространяется для населенных пунктов Верхней Галилеи - Маром Ха-Галиль, Мевуот Хермон, Йесод ха-Маале, Хацор, Рош-Пина, Цфат, Метула, а также для населенных пунктов на севере Голанских высот от линии Кацрина и севернее.
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