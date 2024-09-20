https://ria.ru/20240920/tsakhal--1973737969.html

ЦАХАЛ рекомендовал жителям севера Израиля находиться вблизи убежищ

ЦАХАЛ рекомендовал жителям севера Израиля находиться вблизи убежищ - РИА Новости, 20.09.2024

ЦАХАЛ рекомендовал жителям севера Израиля находиться вблизи убежищ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила рекомендацию для жителей ряда районов на севере ограничить передвижение и оставаться вблизи убежищ. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T00:28

2024-09-20T00:28

2024-09-20T00:28

ливан

голанские высоты

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила рекомендацию для жителей ряда районов на севере ограничить передвижение и оставаться вблизи убежищ. Армейская пресс-служба опубликовала соответствующее заявление после завершения серии массированных атак по объектам движения "Хезболлах" в южном Ливане. "Передвижения в районе населенного пункта необходимо сократить. Избегать собраний. Ворота поселения должны контролироваться. Находиться вблизи защищенных помещений. Слушать указания Командования тыла и обращать внимание на экстренные предупреждения", - говорится в инструкции. Инструкция распространяется для населенных пунктов Верхней Галилеи - Маром Ха-Галиль, Мевуот Хермон, Йесод ха-Маале, Хацор, Рош-Пина, Цфат, Метула, а также для населенных пунктов на севере Голанских высот от линии Кацрина и севернее.

https://ria.ru/20240919/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240919/pentagon-1973724761.html

ливан

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ливан, голанские высоты, в мире, хезболла