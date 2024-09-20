https://ria.ru/20240920/trevoga-1973929216.html
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.09.2024
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, за исключением Черниговской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T21:27
2024-09-20T21:27
2024-09-20T21:30
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу на всей территории Украины, за исключением Черниговской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревога в Киеве и Киевской, Тернопольской, Полтавской областях была объявлена в 21.18 мск. Спустя минуту тревога распространилась на все остальные регионы страны, за исключением Черниговской области.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240919/spetsoperatsiya-1973668105.html
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украина, черниговская область, в мире, вооруженные силы рф, киев
Украина, Черниговская область, Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы РФ, Киев
Почти на всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины кроме Черниговской области объявили воздушную тревогу