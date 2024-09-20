https://ria.ru/20240920/trevoga-1973760524.html

В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.09.2024

В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:14

2024-09-20T09:14

2024-09-20T09:19

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 9.10 мск, в остальных региона в промежутке с 7.50 мск по 9.03 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html

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киевская область

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