https://ria.ru/20240920/trevoga-1973760524.html
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.09.2024
В Киевской и еще четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:14
2024-09-20T09:14
2024-09-20T09:19
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киевская область
харьковская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79770255ce7d2ce6d55f379c8dde8992.jpg
МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Киевской, Сумской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 9.10 мск, в остальных региона в промежутке с 7.50 мск по 9.03 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240605/ukraina-1950465580.html
украина
киевская область
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/17/1891715406_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8680462fca4e75d0afd0d71736d66370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киевская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киевская область, Харьковская область