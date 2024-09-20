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Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года - РИА Новости, 20.09.2024
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06:03 20.09.2024 (обновлено: 11:20 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/tovarooborot-1973748448.html
Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года
Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года - РИА Новости, 20.09.2024
Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года
Товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября прошлого года и вновь превысил шесть миллиардов евро, следует из расчетов РИА Новости по данным... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:03
2024-09-20T11:20
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евросоюз
евростат
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября прошлого года и вновь превысил шесть миллиардов евро, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата. Так, в середине лета двусторонняя торговля после семи месяцев снижения перешла к росту, увеличившись за месяц на 23% — до 6,03 миллиарда евро. Это стало максимальным значением с января этого года, когда она была на уровне 6,09 миллиарда. Россия увеличила поставки товаров на 21% — до трех миллиардов евро, в то же время ЕС нарастил свой экспорт на 24,5% — до 3,03 миллиарда евро. Среди крупных торговых партнеров сильнее всего за июль товарооборот вырос с Финляндией — в 3,1 раза, до 226 миллиона евро, Хорватией — в 2,7 раза, до 58 миллионов евро, и Румынией — в 2,6 раза, до 41 миллиона евро. Примерно вдвое увеличилась внешняя торговля России со Швецией (138 миллионов евро), Чехией (242 миллиона), Ирландией (77 миллионов) и Испанией (360 миллионов). Главным торговым партнером России в июле оставалась Германия — с ней товарооборот вырос на четверть, до 836 миллионов евро. Далее следуют Италия (плюс 38%, 829 миллионов евро) и Венгрия (плюс 12%, 518 миллионов). В то же время четыре страны сократили товарооборот с Россией в июле: наибольшее сокращение пришлось на Кипр — в шесть раз, до 266 тысяч евро. Также сокращение наблюдалось в торговле с Данией (вдвое, до 25 миллионов евро), Бельгией (минус 13%, до 297 миллионов) и Словакией (минус 7%, до 172 миллионов).
https://ria.ru/20240920/syre-1973746510.html
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россия, финляндия, хорватия, евросоюз, евростат, экономика
Россия, Финляндия, Хорватия, Евросоюз, Евростат, Экономика
Товарооборот России и ЕС вырос впервые с ноября 2023 года

Товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября 2023 года

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкФлажки Европейского союза и России
Флажки Европейского союза и России - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Михаил Голенков
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Товарооборот России и ЕС в июле вырос впервые с ноября прошлого года и вновь превысил шесть миллиардов евро, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.
Так, в середине лета двусторонняя торговля после семи месяцев снижения перешла к росту, увеличившись за месяц на 23% — до 6,03 миллиарда евро. Это стало максимальным значением с января этого года, когда она была на уровне 6,09 миллиарда.
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Россия увеличила поставки товаров на 21% — до трех миллиардов евро, в то же время ЕС нарастил свой экспорт на 24,5% — до 3,03 миллиарда евро.
Среди крупных торговых партнеров сильнее всего за июль товарооборот вырос с Финляндией — в 3,1 раза, до 226 миллиона евро, Хорватией — в 2,7 раза, до 58 миллионов евро, и Румынией — в 2,6 раза, до 41 миллиона евро. Примерно вдвое увеличилась внешняя торговля России со Швецией (138 миллионов евро), Чехией (242 миллиона), Ирландией (77 миллионов) и Испанией (360 миллионов).
Главным торговым партнером России в июле оставалась Германия — с ней товарооборот вырос на четверть, до 836 миллионов евро. Далее следуют Италия (плюс 38%, 829 миллионов евро) и Венгрия (плюс 12%, 518 миллионов).
В то же время четыре страны сократили товарооборот с Россией в июле: наибольшее сокращение пришлось на Кипр — в шесть раз, до 266 тысяч евро. Также сокращение наблюдалось в торговле с Данией (вдвое, до 25 миллионов евро), Бельгией (минус 13%, до 297 миллионов) и Словакией (минус 7%, до 172 миллионов).
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