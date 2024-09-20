https://ria.ru/20240920/tovarooborot-1973742053.html
В Обществе российско-китайской дружбы оценили баланс в товарообороте стран
В Обществе российско-китайской дружбы оценили баланс в товарообороте стран - РИА Новости, 20.09.2024
В Обществе российско-китайской дружбы оценили баланс в товарообороте стран
Товарооборот между РФ и КНР вполне сбалансирован, растет он сегодня не только за счет покупки Китаем российских углеводородов, заявил РИА Новости заместитель... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T02:14
2024-09-20T02:14
2024-09-20T02:14
китай
россия
вашингтон (штат)
экономика
сергей санакоев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Товарооборот между РФ и КНР вполне сбалансирован, растет он сегодня не только за счет покупки Китаем российских углеводородов, заявил РИА Новости заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы, Президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев. "Категорически не согласен, что товарооборот двух стран растет сегодня только за счет углеводородов. Он вполне сбалансирован. Это Запад раньше хотел лишь российской нефти и газа, на все остальное ему было совершенно наплевать. "Ни о чем не думайте, ничем не занимайтесь, - успокаивали нас в Вашингтоне и Брюсселе, - мы все вам дадим: и оборудование, и технологии, и автомобили…", - сказал он. По его словам, "мы активно торгуем друг с другом и машиностроительной, и высокотехнологичной продукцией, сотрудничаем в таких областях, как атомная промышленность, космическая, авиационная, инвестируем в общие значимые проекты, создаем совместные предприятия". На вопрос, не продает ли Россия сейчас свои нефть и газ Китаю дешево, Санакоев ответил: "Все это выдумки западных пропагандистов. Торговля углеводородами между РФ и КНР идет сегодня исключительно по взаимовыгодным для обеих сторон ценам". "В противном случае, ее бы не было. Поймите, никто не заставит Россию продавать нефть или газ по цене, ей не выгодной", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240916/iran-1972872418.html
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китай, россия, вашингтон (штат), экономика, сергей санакоев
Китай, Россия, Вашингтон (штат), Экономика, Сергей Санакоев
В Обществе российско-китайской дружбы оценили баланс в товарообороте стран
Санакоев: товарооборот между Россией и Китаем вполне сбалансирован
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Товарооборот между РФ и КНР вполне сбалансирован, растет он сегодня не только за счет покупки Китаем российских углеводородов, заявил РИА Новости заместитель Председателя Общества российско-китайской дружбы, Президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев.
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"Категорически не согласен, что товарооборот двух стран растет сегодня только за счет углеводородов. Он вполне сбалансирован. Это Запад раньше хотел лишь российской нефти и газа, на все остальное ему было совершенно наплевать. "Ни о чем не думайте, ничем не занимайтесь, - успокаивали нас в Вашингтоне и Брюсселе, - мы все вам дадим: и оборудование, и технологии, и автомобили…", - сказал он.
По его словам, "мы активно торгуем друг с другом и машиностроительной, и высокотехнологичной продукцией, сотрудничаем в таких областях, как атомная промышленность, космическая, авиационная, инвестируем в общие значимые проекты, создаем совместные предприятия".
На вопрос, не продает ли Россия сейчас свои нефть и газ Китаю дешево, Санакоев ответил: "Все это выдумки западных пропагандистов. Торговля углеводородами между РФ и КНР идет сегодня исключительно по взаимовыгодным для обеих сторон ценам".
"В противном случае, ее бы не было. Поймите, никто не заставит Россию продавать нефть или газ по цене, ей не выгодной", - заключил собеседник агентства.