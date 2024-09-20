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Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией
Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией - РИА Новости, 20.09.2024
Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией
Россия и Венгрия в первом полугодии 2024 года вернулись к положительной динамике в двусторонней торговле после замедления в 2023 году, заявил сопредседатель... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:25
2024-09-20T17:25
2024-09-20T17:25
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михаил мурашко
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Россия и Венгрия в первом полугодии 2024 года вернулись к положительной динамике в двусторонней торговле после замедления в 2023 году, заявил сопредседатель российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко "Несмотря на внешнее давление, наше сотрудничество развивается поступательно, и это пример для многих стран Европы. В первом полугодии текущего года мы вернулись к положительной динамике двусторонней торговли после некоторого замедления в 2023 году. Твердо настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Венгрией", - сказал Мурашко после заседания 15-й комиссии в Будапеште.
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экономика, россия, венгрия, европа, михаил мурашко
Экономика, Россия, Венгрия, Европа, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией
Мурашко: Россия и Венгрия вернулись к положительной динамике в торговле