https://ria.ru/20240920/torgovlya-1973890475.html

Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией

Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией - РИА Новости, 20.09.2024

Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией

Россия и Венгрия в первом полугодии 2024 года вернулись к положительной динамике в двусторонней торговле после замедления в 2023 году, заявил сопредседатель... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:25

2024-09-20T17:25

2024-09-20T17:25

экономика

россия

венгрия

европа

михаил мурашко

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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Россия и Венгрия в первом полугодии 2024 года вернулись к положительной динамике в двусторонней торговле после замедления в 2023 году, заявил сопредседатель российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко "Несмотря на внешнее давление, наше сотрудничество развивается поступательно, и это пример для многих стран Европы. В первом полугодии текущего года мы вернулись к положительной динамике двусторонней торговли после некоторого замедления в 2023 году. Твердо настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Венгрией", - сказал Мурашко после заседания 15-й комиссии в Будапеште.

https://ria.ru/20240701/orban-1956742387.html

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венгрия

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экономика, россия, венгрия, европа, михаил мурашко