Рейтинг@Mail.ru
Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:25 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/torgovlya-1973890475.html
Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией
Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией - РИА Новости, 20.09.2024
Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией
Россия и Венгрия в первом полугодии 2024 года вернулись к положительной динамике в двусторонней торговле после замедления в 2023 году, заявил сопредседатель... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:25
2024-09-20T17:25
экономика
россия
венгрия
европа
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg
БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Россия и Венгрия в первом полугодии 2024 года вернулись к положительной динамике в двусторонней торговле после замедления в 2023 году, заявил сопредседатель российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко "Несмотря на внешнее давление, наше сотрудничество развивается поступательно, и это пример для многих стран Европы. В первом полугодии текущего года мы вернулись к положительной динамике двусторонней торговли после некоторого замедления в 2023 году. Твердо настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Венгрией", - сказал Мурашко после заседания 15-й комиссии в Будапеште.
https://ria.ru/20240701/orban-1956742387.html
россия
венгрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_9082cbceb7bc5f32cca175c7b44fca9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, венгрия, европа, михаил мурашко
Экономика, Россия, Венгрия, Европа, Михаил Мурашко
Мурашко заявил о положительной динамике в торговле с Венгрией

Мурашко: Россия и Венгрия вернулись к положительной динамике в торговле

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Монета номиналом один рубль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Россия и Венгрия в первом полугодии 2024 года вернулись к положительной динамике в двусторонней торговле после замедления в 2023 году, заявил сопредседатель российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическим вопросам, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
"Несмотря на внешнее давление, наше сотрудничество развивается поступательно, и это пример для многих стран Европы. В первом полугодии текущего года мы вернулись к положительной динамике двусторонней торговли после некоторого замедления в 2023 году. Твердо настроены на дальнейшее развитие сотрудничества с Венгрией", - сказал Мурашко после заседания 15-й комиссии в Будапеште.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 01.07.2024
Орбан назвал причину спада экономики ЕС
1 июля, 20:46
 
ЭкономикаРоссияВенгрияЕвропаМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала