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Действия США подвели мир к угрозе терактов, заявил Небензя

Действия США подвели мир к угрозе терактов, заявил Небензя - РИА Новости, 20.09.2024

Действия США подвели мир к угрозе терактов, заявил Небензя

Действия США и их союзников подвели мир к угрозе терактов, которые могут быть осуществлены с помощью бытовых приборов, заявил постоянный представитель РФ при... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T23:48

2024-09-20T23:48

2024-09-20T23:48

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ООН, 20 сен – РИА Новости. Действия США и их союзников подвели мир к угрозе терактов, которые могут быть осуществлены с помощью бытовых приборов, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза в связи со взрывами пейджеров в Ливане. "С учетом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других государств, очевидно, что именно их действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы", – сказал российский дипломат. Небензя отметил, что произошедшее в Ливане и Сирии выводит эскалацию на Ближнем Востоке "в новое высокотехнологическое измерение", это "крайне опасный поворот". В разных районах Ливана 17 и 18 сентября произошла детонация средств связи, включая пейджеры и рации. По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. "Хезболлах" и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.

https://ria.ru/20240920/peydzhery-1973743035.html

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в мире, ливан, россия, израиль, василий небензя, мария захарова, оон, хезболла, детонация сотен пейджеров в ливане