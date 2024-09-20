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Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР

Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР - РИА Новости, 20.09.2024

Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:43

2024-09-20T14:43

2024-09-20T14:47

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы соединениям и воинским частям, освобождавших Георгиевку, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале."Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении населенного пункта Георгиевка", - говорится в сообщении.Министр также направил поздравление командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. "Сегодня, уничтожая врага на кураховском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством вы доказываете, что соединение по праву носит почетное наименование "гвардейская", - сказано в телеграмме.За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, 11 военнослужащих дивизии удостоены звания Героя Российской Федерации, более 4,5 тысяч награждены государственными наградами.150-я дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса Знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве.Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, москва, безопасность