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Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:43 20.09.2024 (обновлено: 14:47 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/telegramma-1973838937.html
Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР
Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР - РИА Новости, 20.09.2024
Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:43
2024-09-20T14:47
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
москва
безопасность
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы соединениям и воинским частям, освобождавших Георгиевку, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале."Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении населенного пункта Георгиевка", - говорится в сообщении.Министр также направил поздравление командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. "Сегодня, уничтожая врага на кураховском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством вы доказываете, что соединение по праву носит почетное наименование "гвардейская", - сказано в телеграмме.За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, 11 военнослужащих дивизии удостоены звания Героя Российской Федерации, более 4,5 тысяч награждены государственными наградами.150-я дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса Знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве.Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа.
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донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, москва, безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Москва, Безопасность

Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы соединениям и воинским частям, освобождавших Георгиевку, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.
"Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении населенного пункта Георгиевка", - говорится в сообщении.
© ИнфографикаЮжная группировка войск освободила село Георгиевка в ДНР
Южная группировка войск освободила село Георгиевка в ДНР
© Инфографика
Южная группировка войск освободила село Георгиевка в ДНР
Министр также направил поздравление командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. "Сегодня, уничтожая врага на кураховском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством вы доказываете, что соединение по праву носит почетное наименование "гвардейская", - сказано в телеграмме.
За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, 11 военнослужащих дивизии удостоены звания Героя Российской Федерации, более 4,5 тысяч награждены государственными наградами.
150-я дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса Знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве.
Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей БелоусовМоскваБезопасность
 
 
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