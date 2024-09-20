https://ria.ru/20240920/telegramma-1973838937.html
Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР
Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР - РИА Новости, 20.09.2024
Белоусов направил телеграммы воинским частям, освободившим Георгиевку в ДНР
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:43
2024-09-20T14:43
2024-09-20T14:47
донецкая народная республика
россия
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
москва
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_0:0:1880:1058_1920x0_80_0_0_ff2dba8d48bbc0173e662648c0413d83.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы соединениям и воинским частям, освобождавших Георгиевку, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале."Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении населенного пункта Георгиевка", - говорится в сообщении.Министр также направил поздравление командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. "Сегодня, уничтожая врага на кураховском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством вы доказываете, что соединение по праву носит почетное наименование "гвардейская", - сказано в телеграмме.За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, 11 военнослужащих дивизии удостоены звания Героя Российской Федерации, более 4,5 тысяч награждены государственными наградами.150-я дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса Знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве.Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946170373_333:0:1880:1160_1920x0_80_0_0_102915aa4dadccc4542f7e04419445ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, андрей белоусов, москва, безопасность
Донецкая Народная Республика, Россия, Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Москва, Безопасность
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на Кураховском направлении в ДНР, а также направил телеграммы соединениям и воинским частям, освобождавших Георгиевку, сообщило Минобороны в своем Telegram-канале
.
"Белоусов направил телеграммы соединениям и воинским частям, проявившим мужество и героизм при освобождении населенного пункта Георгиевка", - говорится в сообщении.
Министр также направил поздравление командованию и личному составу 150-й гвардейской мотострелковой Идрицко-Берлинской ордена Кутузова II степени дивизии. "Сегодня, уничтожая врага на кураховском направлении, своей отвагой, упорством и воинским мастерством вы доказываете, что соединение по праву носит почетное наименование "гвардейская", - сказано в телеграмме.
За героизм и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, 11 военнослужащих дивизии удостоены звания Героя Российской Федерации, более 4,5 тысяч награждены государственными наградами.
150-я дивизия в последние дни Великой Отечественной войны овладела Рейхстагом. Над ним было водружено штурмовое знамя дивизии, ставшее после официальным символом Победы. С выноса Знамени Победы вместе с флагом России всегда начинается официальная часть парада Победы на Красной площади в Москве
.
Сейчас 150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова дивизия входит в состав Южного военного округа.