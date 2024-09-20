https://ria.ru/20240920/svo-1973826274.html

Группировка "Север" уничтожила до 3510 военных ВСУ за неделю

Группировка "Север" уничтожила до 3510 военных ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.09.2024

Группировка "Север" уничтожила до 3510 военных ВСУ за неделю

ВСУ за неделю потеряли до 3510 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:08

2024-09-20T14:08

2024-09-20T14:19

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

курская область

волчанск

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ за неделю потеряли до 3510 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в пятницу министерство обороны РФ."В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжили проведение операции по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. В ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Успеновка и Борки", - говорится в сводке военного ведомства.По данным МО РФ, ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии по районам сосредоточения личного состава и техники трех механизированных, танковой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и двух бригад теробороны сорваны попытки проведения контратак и ввода резервов противника.На Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны."За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили до 3510 военнослужащих, 18 танков, из них один танк Leopard производства ФРГ, 117 боевых бронированных машин, 66 автомобилей, две реактивные системы залпового огня, в том числе MLRS производства США и 34 орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

волчанск

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вооруженные силы украины, курская область, волчанск, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)