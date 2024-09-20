https://ria.ru/20240920/svo-1973799721.html

Российские военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Российские военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 20.09.2024

Российские военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении двух населенных пунктов Курской области, противник потерял до 60 человек РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:25

2024-09-20T12:25

2024-09-20T12:35

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении двух населенных пунктов Курской области, противник потерял до 60 человек и два танка, в том числе один Leopard, сообщили в Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены два танка, в том числе танк "Леопард", три боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, четыре боевые бронированные машины и инженерная машина разграждения", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кремяное, Кубаткин, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Черкасская Конопелька.Кроме того, отметили в Минобороны, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям резервов 9 бригад ВСУ в районах 17 населенных пунктов Сумской области.

https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)