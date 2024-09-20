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Российские военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:25 20.09.2024 (обновлено: 12:35 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/svo-1973799721.html
Российские военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Российские военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 20.09.2024
Российские военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении двух населенных пунктов Курской области, противник потерял до 60 человек РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:25
2024-09-20T12:35
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении двух населенных пунктов Курской области, противник потерял до 60 человек и два танка, в том числе один Leopard, сообщили в Минобороны РФ."При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены два танка, в том числе танк "Леопард", три боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, четыре боевые бронированные машины и инженерная машина разграждения", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кремяное, Кубаткин, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Черкасская Конопелька.Кроме того, отметили в Минобороны, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям резервов 9 бригад ВСУ в районах 17 населенных пунктов Сумской области.
https://ria.ru/20240904/ataka-1970294304.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

МО: российские военные отразили четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские войска отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу РФ в направлении двух населенных пунктов Курской области, противник потерял до 60 человек и два танка, в том числе один Leopard, сообщили в Минобороны РФ.
"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены четыре попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенных пунктов Новый Путь и Медвежье. Противник потерял до 60 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены два танка, в том числе танк "Леопард", три боевые машины пехоты CV-90 шведского производства, четыре боевые бронированные машины и инженерная машина разграждения", - говорится в сводке министерства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Наш человек в ВСУ: раскрыт тайный смысл атаки на Курскую область
4 сентября, 08:00
По данным ведомства, ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Кремяное, Кубаткин, Кругленькое, Куриловка, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Мирный, Меловой, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Плехово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Черкасская Конопелька.
Кроме того, отметили в Минобороны, российская авиация и ракетные войска нанесли удары по скоплениям резервов 9 бригад ВСУ в районах 17 населенных пунктов Сумской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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