https://ria.ru/20240920/stroitelstvo-1973883313.html
В Бронницах начнут строительство котельной и откроют ФОК в 2025 году
В Бронницах начнут строительство котельной и откроют ФОК в 2025 году - РИА Новости, 20.09.2024
В Бронницах начнут строительство котельной и откроют ФОК в 2025 году
В Бронницах ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируют сдать в первом квартале 2025 года, также в следующем году начнут... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:03
2024-09-20T17:03
2024-09-20T17:03
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бронницы
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Бронницах ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируют сдать в первом квартале 2025 года, также в следующем году начнут возводить блочно-модульную котельную и пристройку к городскому лицею на 100 мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Эти темы обсудили губернатор региона Андрей Воробьев и глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков в ходе рабочей встречи. "Дмитрий Александрович, вы уже пять лет возглавляете Бронницы – видим, что за это время в округе произошли позитивные изменения. И новый автовокзал, и общественный транспорт, благоустройство, спортивная инфраструктура, состояние жилищного фонда в этом небольшом, но, как и все остальные, важном для нас городе – все это имеет значение", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. В свою очередь, Лысенков поблагодарил губернатора Подмосковья за поддержку, оказанную в течение пяти лет муниципалитету. Он отметил, что Бронницы развивались по всем направлениям: от детских площадок до строительства важных социальных объектов. В следующем году в планах муниципалитета: возведение пристройки к городскому лицею на 100 мест, где разместятся 10 учебных классов, мастерские, актовый зал, библиотека, пищеблок. Также на данный момент ведется строительство ФОКа, который сдадут в первом квартале 2025 года. В рамках модернизации теплоснабжения на 2024-2026 годы планируется строительство блочно-модульной котельной и подводящих к ней сетей протяженностью 800 метров (в двухтрубном исполнении) на улице Москворецкой. Она будет обслуживать ФОК "Титан", два многоквартирных дома и новый спорткомплекс, который сейчас строится. На 2024-2029 годы в планах реализовать 28 крупных инвестпроектов на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, благодаря этому появится более 1,2 тысячи рабочих мест.
https://ria.ru/20240918/svetofor--1973484000.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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бронницы, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Бронницы, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Бронницах ведется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируют сдать в первом квартале 2025 года, также в следующем году начнут возводить блочно-модульную котельную и пристройку к городскому лицею на 100 мест, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Эти темы обсудили губернатор региона Андрей Воробьев
и глава городского округа Бронницы Дмитрий Лысенков в ходе рабочей встречи.
"Дмитрий Александрович, вы уже пять лет возглавляете Бронницы – видим, что за это время в округе произошли позитивные изменения. И новый автовокзал, и общественный транспорт, благоустройство, спортивная инфраструктура, состояние жилищного фонда в этом небольшом, но, как и все остальные, важном для нас городе – все это имеет значение", – сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
В свою очередь, Лысенков поблагодарил губернатора Подмосковья за поддержку, оказанную в течение пяти лет муниципалитету. Он отметил, что Бронницы развивались по всем направлениям: от детских площадок до строительства важных социальных объектов.
В следующем году в планах муниципалитета: возведение пристройки к городскому лицею на 100 мест, где разместятся 10 учебных классов, мастерские, актовый зал, библиотека, пищеблок. Также на данный момент ведется строительство ФОКа, который сдадут в первом квартале 2025 года. В рамках модернизации теплоснабжения на 2024-2026 годы планируется строительство блочно-модульной котельной и подводящих к ней сетей протяженностью 800 метров (в двухтрубном исполнении) на улице Москворецкой. Она будет обслуживать ФОК "Титан", два многоквартирных дома и новый спорткомплекс, который сейчас строится.
На 2024-2029 годы в планах реализовать 28 крупных инвестпроектов на общую сумму 4,1 миллиарда рублей, благодаря этому появится более 1,2 тысячи рабочих мест.