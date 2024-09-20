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МИД отреагировал на слова Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:50 20.09.2024 (обновлено: 10:06 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/stoltenberg-1973765925.html
МИД отреагировал на слова Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России
МИД отреагировал на слова Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России - РИА Новости, 20.09.2024
МИД отреагировал на слова Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, высказывавшийся о возможности ударов Киевом дальнобойными ракетами по России, не может не осознавать, к чему могут привести его... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T09:50
2024-09-20T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы украины
великобритания
мария захарова
нато
йенс столтенберг
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, высказывавшийся о возможности ударов Киевом дальнобойными ракетами по России, не может не осознавать, к чему могут привести его заявления, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Такое, на мой взгляд, может заявить человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Она подчеркнула, что говорить такие вещи может только тот, кто не отдает себе отчет в последствиях подобных шагов и не имеющий привязки к ответственному поведению структуры, от имени которой он говорит."И Столтенберг, и те, кто ему подобное писал, не могут не осознавать, к чему могут привести подобные заявления", - заключила представитель МИД.Ранее Столтенберг в интервью газете Times заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. Он добавил, что поддерживает страны, включая Великобританию и Францию, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины, великобритания, мария захарова, нато, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины, Великобритания, Мария Захарова, НАТО, Йенс Столтенберг
МИД отреагировал на слова Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России

Захарова: Столтенберг знает, к чему могут привести заявления о красных линиях

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, высказывавшийся о возможности ударов Киевом дальнобойными ракетами по России, не может не осознавать, к чему могут привести его заявления, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Такое, на мой взгляд, может заявить человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.
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Она подчеркнула, что говорить такие вещи может только тот, кто не отдает себе отчет в последствиях подобных шагов и не имеющий привязки к ответственному поведению структуры, от имени которой он говорит.
"И Столтенберг, и те, кто ему подобное писал, не могут не осознавать, к чему могут привести подобные заявления", - заключила представитель МИД.
Ранее Столтенберг в интервью газете Times заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. Он добавил, что поддерживает страны, включая Великобританию и Францию, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы УкраиныВеликобританияМария ЗахароваНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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