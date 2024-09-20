https://ria.ru/20240920/stoltenberg-1973765925.html

МИД отреагировал на слова Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России

МИД отреагировал на слова Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России - РИА Новости, 20.09.2024

МИД отреагировал на слова Столтенберга об ударах ВСУ вглубь России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, высказывавшийся о возможности ударов Киевом дальнобойными ракетами по России, не может не осознавать, к чему могут привести его... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T09:50

2024-09-20T09:50

2024-09-20T10:06

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, высказывавшийся о возможности ударов Киевом дальнобойными ракетами по России, не может не осознавать, к чему могут привести его заявления, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова."Такое, на мой взгляд, может заявить человек абсолютно несамостоятельный, на которого давят до такой степени, что он произносит любую чушь", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.Она подчеркнула, что говорить такие вещи может только тот, кто не отдает себе отчет в последствиях подобных шагов и не имеющий привязки к ответственному поведению структуры, от имени которой он говорит."И Столтенберг, и те, кто ему подобное писал, не могут не осознавать, к чему могут привести подобные заявления", - заключила представитель МИД.Ранее Столтенберг в интервью газете Times заявлял, что разрешение Киеву на нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь РФ не станет красной чертой, влекущей за собой эскалацию. Он добавил, что поддерживает страны, включая Великобританию и Францию, которые выступили за предоставление Киеву разрешения на применение дальнобойных ракет.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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в мире, россия, вооруженные силы украины, великобритания, мария захарова, нато, йенс столтенберг