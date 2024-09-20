https://ria.ru/20240920/ssha-1973796740.html
США всегда способствовали эскалации всех войн, заявили в Китае
США всегда способствовали эскалации всех войн, заявили в Китае - РИА Новости, 20.09.2024
США всегда способствовали эскалации всех войн, заявили в Китае
США всегда способствовали эскалации военных конфликтов в мире, заявил в пятницу бывший замглавы Отдела международных связей ЦК КПК Чжоу Ли. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:13
2024-09-20T12:13
2024-09-20T12:13
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ПЕКИН, 20 сен - РИА Новости. США всегда способствовали эскалации военных конфликтов в мире, заявил в пятницу бывший замглавы Отдела международных связей ЦК КПК Чжоу Ли. "Постоянно возникают международные политические споры и военные конфликты, продолжаются украинский кризис и палестино-израильский конфликт, не останавливаются также и ожесточенные столкновения Израиля с "Хезболлах" и вооруженными группировками хуситов в Йемене", - заявил Чжоу Ли, выступая на международном форуме "Тайхэ". Он отметил, что ООН и международное сообщество много раз призывало соответствующие стороны прекратить огонь и начать переговоры, "но все видят, что, будь то украинский или палестино-израильский конфликт, они не только не ослабли, но имеют тенденцию к эскалации". "Поскольку "красные линии" в военных конфликтах вновь и вновь нарушаются, очевидно, не будет преувеличением сказать, что США всегда были теми, кто усиливал все войны", - указал эксперт.
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в мире, сша, израиль, хезболла, оон, украина, йемен
В мире, США, Израиль, Хезболла, ООН, Украина, Йемен
США всегда способствовали эскалации всех войн, заявили в Китае
Чжоу Ли: США всегда способствовали эскалации военных конфликтов в мире