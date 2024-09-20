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Российские военные уничтожили четыре украинских истребителя за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:31 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973835694.html
Российские военные уничтожили четыре украинских истребителя за неделю
Российские военные уничтожили четыре украинских истребителя за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
Российские военные уничтожили четыре украинских истребителя за неделю
ВКС и ПВО России уничтожили за неделю четыре украинских самолета: два МиГ-29 и два Су-27, 305 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:31
2024-09-20T14:31
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
воздушно-космические силы россии
миг-29
су-27
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВКС и ПВО России уничтожили за неделю четыре украинских самолета: два МиГ-29 и два Су-27, 305 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 12 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 153 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31806 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18303 танка и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14903 орудия полевой артиллерии и минометов, 26289 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, украина, сша, воздушно-космические силы россии, миг-29, су-27, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Воздушно-космические силы России, МиГ-29, Су-27, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили четыре украинских истребителя за неделю

МО РФ: ВКС и ПВО уничтожили два украинских МиГ-29 и два Су-27 за неделю

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВКС и ПВО России уничтожили за неделю четыре украинских самолета: два МиГ-29 и два Су-27, 305 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 12 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 153 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31806 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18303 танка и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14903 орудия полевой артиллерии и минометов, 26289 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАВоздушно-космические силы РоссииМиГ-29Су-27Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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