Российские военные уничтожили четыре украинских истребителя за неделю
МО РФ: ВКС и ПВО уничтожили два украинских МиГ-29 и два Су-27 за неделю
© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ над аэродромом в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВКС и ПВО России уничтожили за неделю четыре украинских самолета: два МиГ-29 и два Су-27, 305 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 12 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 153 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31806 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18303 танка и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14903 орудия полевой артиллерии и минометов, 26289 единиц специальной военной автомобильной техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18