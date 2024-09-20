https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973835694.html

Российские военные уничтожили четыре украинских истребителя за неделю

Российские военные уничтожили четыре украинских истребителя за неделю - РИА Новости, 20.09.2024

Российские военные уничтожили четыре украинских истребителя за неделю

ВКС и ПВО России уничтожили за неделю четыре украинских самолета: два МиГ-29 и два Су-27, 305 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:31

2024-09-20T14:31

2024-09-20T14:31

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

воздушно-космические силы россии

миг-29

су-27

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1a/1805011100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a7c297cf4b036423584695784172f51.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВКС и ПВО России уничтожили за неделю четыре украинских самолета: два МиГ-29 и два Су-27, 305 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "ВКС России в воздушных боях уничтожены три истребителя воздушных сил Украины: МиГ-29 и два Су-27. Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты: самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, 12 управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции, 42 реактивных снаряда HIMARS производства США и 305 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 153 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31806 беспилотных летательных аппаратов, 579 зенитных ракетных комплексов, 18303 танка и других боевых бронированных машин, 1457 боевых машин реактивных систем залпового огня, 14903 орудия полевой артиллерии и минометов, 26289 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, сша, воздушно-космические силы россии, миг-29, су-27, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)