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Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
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14:10 20.09.2024 (обновлено: 14:18 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973827242.html
Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю
Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю
ВСУ за прошедшую неделю потеряли до 3610 военнослужащих, танк и 11 боевых бронированных машин в зоне ответственности группировки российских войск "Центр",... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:10
2024-09-20T14:18
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшую неделю потеряли до 3610 военнослужащих, танк и 11 боевых бронированных машин в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям танковой, шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Кроме того, силы "Центра" за неделю отразили 58 контратак штурмовых групп противника. "За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3610 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 21 автомобиль и 29 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении министерства.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю

МО: ВСУ потеряли до 3610 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за неделю

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшую неделю потеряли до 3610 военнослужащих, танк и 11 боевых бронированных машин в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям танковой, шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Кроме того, силы "Центра" за неделю отразили 58 контратак штурмовых групп противника.
"За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3610 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 21 автомобиль и 29 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении министерства.
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