https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973827242.html

Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю

Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю - РИА Новости, 20.09.2024

Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю

ВСУ за прошедшую неделю потеряли до 3610 военнослужащих, танк и 11 боевых бронированных машин в зоне ответственности группировки российских войск "Центр",... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:10

2024-09-20T14:10

2024-09-20T14:18

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшую неделю потеряли до 3610 военнослужащих, танк и 11 боевых бронированных машин в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям танковой, шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Кроме того, силы "Центра" за неделю отразили 58 контратак штурмовых групп противника. "За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3610 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 21 автомобиль и 29 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

россия, украина, германия, вооруженные силы украины, безопасность