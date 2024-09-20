https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973827242.html
Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю
Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю
ВСУ за прошедшую неделю потеряли до 3610 военнослужащих, танк и 11 боевых бронированных машин в зоне ответственности группировки российских войск "Центр",... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:10
2024-09-20T14:10
2024-09-20T14:18
специальная военная операция на украине
россия
украина
германия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_5e34577b129633341b2c735d772578ad.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ за прошедшую неделю потеряли до 3610 военнослужащих, танк и 11 боевых бронированных машин в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. По данным ведомства, подразделения группировки активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям танковой, шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины. Кроме того, силы "Центра" за неделю отразили 58 контратак штурмовых групп противника. "За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3610 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 21 автомобиль и 29 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965362145_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_dc16e0bd89c359ae8b25e8cea2f843fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, германия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Центра" отразили 58 контратак штурмовых групп противника за неделю
МО: ВСУ потеряли до 3610 боевиков в зоне действия группировки "Центр" за неделю
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
ВСУ за прошедшую неделю потеряли до 3610 военнослужащих, танк и 11 боевых бронированных машин в зоне ответственности группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ
.
По данным ведомства, подразделения группировки активными действиями улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям танковой, шести механизированных, двух пехотных, двух егерских, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны, бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.
Кроме того, силы "Центра" за неделю отразили 58 контратак штурмовых групп противника.
"За неделю на данном направлении потери украинских формирований составили до 3610 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, в том числе боевая машина пехоты Marder производства ФРГ и два бронетранспортера М113 производства США, 21 автомобиль и 29 орудий полевой артиллерии", - сказано в сообщении министерства.