ВС России нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
ВС РФ за неделю нанесли 27 ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского ВПК, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"С 14 по 20 сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражались склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, воинский эшелон с иностранным вооружением, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
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