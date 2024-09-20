https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973825752.html

ВС России нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

ВС России нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.09.2024

ВС России нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

Российские военные за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского ВПК, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T14:06

2024-09-20T14:06

2024-09-20T14:20

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского ВПК, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."С 14 по 20 сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, воинский эшелон с иностранным вооружением, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины