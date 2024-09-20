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ВС России нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
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14:06 20.09.2024 (обновлено: 14:20 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973825752.html
ВС России нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
ВС России нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю - РИА Новости, 20.09.2024
ВС России нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю
Российские военные за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского ВПК, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T14:06
2024-09-20T14:20
специальная военная операция на украине
безопасность
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского ВПК, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ."С 14 по 20 сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражались склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, воинский эшелон с иностранным вооружением, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ за неделю

ВС РФ за неделю нанесли 27 ударов по объектам военной инфраструктуры на Украине

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 27 групповых ударов по объектам ВСУ и украинского ВПК, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"С 14 по 20 сентября текущего года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 27 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, места хранения БПЛА и их предполетной подготовки", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражались склады боеприпасов и материально-технических средств, ремонтные базы восстановления вооружения и военной техники, воинский эшелон с иностранным вооружением, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ, националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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