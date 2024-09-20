https://ria.ru/20240920/smirnov-1973806798.html

ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - РИА Новости, 20.09.2024

ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

Украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области днём в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T12:52

2024-09-20T12:52

2024-09-20T12:56

курская область

россия

специальная военная операция на украине

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы украины

безопасность

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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области днём в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена четыре раза в пятницу. Первый сигнал прозвучал в 2.35 мск. Он был отменен спустя три минуты в 2.38. Повторно сигнал был запущен еще три раза в течение дня."Силами ПВО сегодня днем в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!" - написал Смирнов.

https://ria.ru/20240829/poiski-1969114458.html

курская область

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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность