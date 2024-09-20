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ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью
ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью - РИА Новости, 20.09.2024
ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью
Украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области днём в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T12:52
2024-09-20T12:52
2024-09-20T12:56
курская область
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специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
вооруженные силы украины
безопасность
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области днём в пятницу, сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена четыре раза в пятницу. Первый сигнал прозвучал в 2.35 мск. Он был отменен спустя три минуты в 2.38. Повторно сигнал был запущен еще три раза в течение дня."Силами ПВО сегодня днем в небе Курской области сбита украинская ракета. Спасибо нашим защитникам!" - написал Смирнов.
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курская область, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Вооруженные силы Украины, Безопасность
ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью
Смирнов: над территорией Курской области уничтожили украинскую ракету