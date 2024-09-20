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Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 20.09.2024
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20:12 20.09.2024 (обновлено: 20:33 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/slutskiy-1973923069.html
Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 20.09.2024
Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
США не выдали визу для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главе комитета Госдумы по международным делам, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, он заявил об РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:12
2024-09-20T20:33
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США не выдали визу для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главе комитета Госдумы по международным делам, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, он заявил об этом в эфире телеканала "Россия 24"."Сессия, неделя высокого уровня начинается на днях. Из российской делегацию визу не получил только ваш покорный слуга. Наверное, за то, что часто выступает с реальной критикой Соединенных Штатов за их линию, в том числе и в том, что касается поддержки агрессивных действий Израиля в Ближневосточном регионе и не только", - сказал Слуцкий.Он также отметил, что "эта механика" давать визы всем, кроме него, сработала и в прошлом году, и в позапрошлом, так как до этого он участвовал в Генеральной ассамблее ООН.
https://ria.ru/20240920/lavrov-1973923636.html
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россия, генеральная ассамблея оон, оон, в мире, сша, израиль, госдума рф, лдпр, леонид слуцкий (политик)
Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире, США, Израиль, Госдума РФ, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик)
Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН

Слуцкий не получил визу в США как член делегации РФ в Генассамблее ООН

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкДенежные купюры США и американская виза
Денежные купюры США и американская виза - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Денежные купюры США и американская виза. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США не выдали визу для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главе комитета Госдумы по международным делам, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, он заявил об этом в эфире телеканала "Россия 24".
"Сессия, неделя высокого уровня начинается на днях. Из российской делегацию визу не получил только ваш покорный слуга. Наверное, за то, что часто выступает с реальной критикой Соединенных Штатов за их линию, в том числе и в том, что касается поддержки агрессивных действий Израиля в Ближневосточном регионе и не только", - сказал Слуцкий.
Он также отметил, что "эта механика" давать визы всем, кроме него, сработала и в прошлом году, и в позапрошлом, так как до этого он участвовал в Генеральной ассамблее ООН.
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Вчера, 20:20
 
РоссияГенеральная Ассамблея ООНООНВ миреСШАИзраильГосдума РФЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)
 
 
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