https://ria.ru/20240920/slutskiy-1973923069.html

Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН

Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 20.09.2024

Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН

США не выдали визу для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главе комитета Госдумы по международным делам, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, он заявил об РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:12

2024-09-20T20:12

2024-09-20T20:33

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США не выдали визу для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главе комитета Госдумы по международным делам, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, он заявил об этом в эфире телеканала "Россия 24"."Сессия, неделя высокого уровня начинается на днях. Из российской делегацию визу не получил только ваш покорный слуга. Наверное, за то, что часто выступает с реальной критикой Соединенных Штатов за их линию, в том числе и в том, что касается поддержки агрессивных действий Израиля в Ближневосточном регионе и не только", - сказал Слуцкий.Он также отметил, что "эта механика" давать визы всем, кроме него, сработала и в прошлом году, и в позапрошлом, так как до этого он участвовал в Генеральной ассамблее ООН.

https://ria.ru/20240920/lavrov-1973923636.html

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