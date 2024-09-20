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Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН - РИА Новости, 20.09.2024
Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
США не выдали визу для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главе комитета Госдумы по международным делам, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, он заявил об РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:12
2024-09-20T20:12
2024-09-20T20:33
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США не выдали визу для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН главе комитета Госдумы по международным делам, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому, он заявил об этом в эфире телеканала "Россия 24"."Сессия, неделя высокого уровня начинается на днях. Из российской делегацию визу не получил только ваш покорный слуга. Наверное, за то, что часто выступает с реальной критикой Соединенных Штатов за их линию, в том числе и в том, что касается поддержки агрессивных действий Израиля в Ближневосточном регионе и не только", - сказал Слуцкий.Он также отметил, что "эта механика" давать визы всем, кроме него, сработала и в прошлом году, и в позапрошлом, так как до этого он участвовал в Генеральной ассамблее ООН.
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Слуцкий не получил визу в США для участия в сессии Генассамблеи ООН
Слуцкий не получил визу в США как член делегации РФ в Генассамблее ООН