https://ria.ru/20240920/sliyanie-1973876361.html

ФАС не выявила ограничений для конкуренции в слиянии Wildberries и Russ

ФАС не выявила ограничений для конкуренции в слиянии Wildberries и Russ - РИА Новости, 20.09.2024

ФАС не выявила ограничений для конкуренции в слиянии Wildberries и Russ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила возможного ограничения конкуренции на рынке из-за передачи компаний группы Russ в ООО "РВБ" в рамках... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:40

2024-09-20T16:40

2024-09-20T16:40

экономика

россия

wildberries

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не выявила возможного ограничения конкуренции на рынке из-за передачи компаний группы Russ в ООО "РВБ" в рамках слияния Wildberries и Russ, сообщили в ведомстве. "ФАС России согласовала ходатайство ООО "РВБ" о приобретении у ООО "Стинн" ряда компаний, работающих на рынке рекламы. ...В ходе анализа сделки служба не выявила возможного ограничения конкуренции на рынке в связи с тем, что сделка затрагивает разные рынки", - сказано в сообщении. Ранее в пятницу объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что получила последнее регуляторное одобрение в рамках слияния - согласование от ФАС. В конце июня Wildberries и оператор наружной рекламы группа Russ объявили об объединении и создании новейшей цифровой торговой платформы. Отмечалось, что консолидация лидеров рынка электронной коммерции и рекламы позволит создать нового игрока в финансовом, медийном, торгово-промышленном секторах экономики, а также в областях интернет-технологий, логистики, ритейла и рекламы. Таким образом бизнес сможет использовать уникальный и доступный инструмент для продвижения своих товаров. В начале июля маркетплейс и Russ учредили новую совместную компанию - ООО "РВБ". Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ее уставный капитал составляет 20 миллионов рублей, 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.

https://ria.ru/20240918/bakalchuk-1961937220.html

https://ria.ru/20240919/wildberries-1973632079.html

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экономика, россия, wildberries, федеральная антимонопольная служба (фас россии)