Срок следствия по делу об аварии в котельной в Подольске продлили
Срок следствия по делу об аварии в котельной в Подольске продлен до 2025 года
Молоточек судьи. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Срок предварительного следствия по уголовному делу об аварии в котельной в подмосковном Подольске продлен до января 2025 года, указано в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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"Срок предварительного следствия по уголовному делу продлен руководителем главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации до 12 месяцев 00 суток, то есть до 7 января 2025 года",- сказано в документах.
Пятого января в результате аварии в Подольске на котельной Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ), к которой были подключены жилые дома, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Аварию удалось устранить лишь к 15 января. Девятого января было объявлено, что КСПЗ будет национализирован.
Подмосковное ГСУСК сообщало о возбуждении дела по факту ограничения подачи энергоресурсов в жилые дома и организации. Тогда задержали замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, которому вменили превышение должностных полномочий (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), его заключили под стражу. Также задержали начальника котельной Александра Чикова и гендиректора ЗАО "Климовский специализированный патронный завод" Игоря Кушникова, их тоже отправили в СИЗО. Обоим вменили выполнение услуг, не отвечающих требованиям безопасности (пункт "а" части 2 статьи 238 УК РФ). Позже Чикова перевели под домашний арест. Под домашний арест также отправили бывшего министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, ему вменили злоупотребление полномочиями (статья 285 УК РФ).
По мнению следствия, в результате аварии был введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера с региональным уровнем реагирования на территории городского округа Подольск, жителям микрорайона, организациям и бюджету Московской области был причинен значительный материальный ущерб. Сумма ущерба не уточняется.
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