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На правом берегу Днепра уничтожили склады с боеприпасами и дронами ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/sklady-1973746694.html
На правом берегу Днепра уничтожили склады с боеприпасами и дронами ВСУ
На правом берегу Днепра уничтожили склады с боеприпасами и дронами ВСУ - РИА Новости, 20.09.2024
На правом берегу Днепра уничтожили склады с боеприпасами и дронами ВСУ
Артиллеристы-десантники российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинские склады с боеприпасами и FPV-дронами на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T05:07
2024-09-20T05:07
специальная военная операция на украине
днепр (город)
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ГЕНИЧЕСК, 20 сен - РИА Новости. Артиллеристы-десантники российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинские склады с боеприпасами и FPV-дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "На правом берегу Днепра, в одном из населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, были обнаружены два склада. Один из них - склад боеприпасов, куда завозились на гражданских автомобилях боеприпасы, а другой - склад БПЛА, где ВСУ накапливали запасы FPV-дронов. Получив все необходимые исходные данные и координаты складов, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" российских десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил оба склада. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели", - сообщили в оборонном ведомстве. После выполнения боевой задачи расчеты замаскировали орудие и убыли в укрытие. В ходе контрбатарейной борьбы на каховском направлении зоны проведения СВО подразделения артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" ежедневно выводят из строя артиллерийские системы, подавляют пункты управления, уничтожают вооружение, военную технику и личный состав ВСУ на днепровском рубеже в Херсонской области. Одной из задач десантников артиллерийского соединения является уничтожение складов противника, обустроенных в тыловых районах правобережья Днепра.
https://ria.ru/20240919/vertolet-1973658693.html
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днепр (город), херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Днепр (город), Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России
На правом берегу Днепра уничтожили склады с боеприпасами и дронами ВСУ

Десантники поразили склады с боеприпасами и дронами ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий подразделений специального назначения
Российский военнослужащий подразделений специального назначения - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Российский военнослужащий подразделений специального назначения. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 20 сен - РИА Новости. Артиллеристы-десантники российской группировки войск "Днепр" уничтожили украинские склады с боеприпасами и FPV-дронами на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"На правом берегу Днепра, в одном из населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, были обнаружены два склада. Один из них - склад боеприпасов, куда завозились на гражданских автомобилях боеприпасы, а другой - склад БПЛА, где ВСУ накапливали запасы FPV-дронов. Получив все необходимые исходные данные и координаты складов, расчет 152-миллиметрового орудия "Гиацинт-Б" российских десантников нанес артиллерийский удар и уничтожил оба склада. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (город)Херсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска России
 
 
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