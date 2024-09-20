https://ria.ru/20240920/sklad-1973741219.html

МЧС усилило группировку для тушения пожара на складе в Подмосковье

МЧС усилило группировку для тушения пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 20.09.2024

МЧС усилило группировку для тушения пожара на складе в Подмосковье

Усилена группировка для тушения пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T01:40

2024-09-20T01:40

2024-09-20T08:23

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Усилена группировка для тушения пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки, сообщается в Telegram-канале МЧС. Ранее ведомство сообщило, что в деревне Апаринки московской области загорелся склад. Площадь возгорания составляла пять тысяч квадратных метров, на месте работали 40 специалистов и 14 единиц техники. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России продолжают тушение пожара. В ликвидации задействованы 65 специалистов и 22 единицы техники. Огнеборцы работают в условиях сильного задымления", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240919/pozhar-1973705668.html

московская область (подмосковье)

россия

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Тушение пожара на складе в Подмосковье Пожар на складе в Подмосковье локализован на 4,2 тыс "квадратов", частично обрушилась кровля, сообщает МЧС. 2024-09-20T01:40 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия