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МЧС усилило группировку для тушения пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 20.09.2024
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01:40 20.09.2024 (обновлено: 08:23 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/sklad-1973741219.html
МЧС усилило группировку для тушения пожара на складе в Подмосковье
МЧС усилило группировку для тушения пожара на складе в Подмосковье - РИА Новости, 20.09.2024
МЧС усилило группировку для тушения пожара на складе в Подмосковье
Усилена группировка для тушения пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки, сообщается в Telegram-канале МЧС. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T01:40
2024-09-20T08:23
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Усилена группировка для тушения пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки, сообщается в Telegram-канале МЧС. Ранее ведомство сообщило, что в деревне Апаринки московской области загорелся склад. Площадь возгорания составляла пять тысяч квадратных метров, на месте работали 40 специалистов и 14 единиц техники. "В Подмосковье огнеборцы МЧС России продолжают тушение пожара. В ликвидации задействованы 65 специалистов и 22 единицы техники. Огнеборцы работают в условиях сильного задымления", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
россия
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Тушение пожара на складе в Подмосковье
Пожар на складе в Подмосковье локализован на 4,2 тыс "квадратов", частично обрушилась кровля, сообщает МЧС.
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московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
МЧС усилило группировку для тушения пожара на складе в Подмосковье

Группировку для тушения пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки усилили

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Усилена группировка для тушения пожара на складе в подмосковной деревне Апаринки, сообщается в Telegram-канале МЧС.
Ранее ведомство сообщило, что в деревне Апаринки московской области загорелся склад. Площадь возгорания составляла пять тысяч квадратных метров, на месте работали 40 специалистов и 14 единиц техники.
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Подмосковье огнеборцы МЧС России продолжают тушение пожара. В ликвидации задействованы 65 специалистов и 22 единицы техники. Огнеборцы работают в условиях сильного задымления", - говорится в сообщении.
 
Московская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПроисшествия
 
 
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